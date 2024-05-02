В Одессе ликвидировали пожар после обстрела — спасатели рассказали о последствиях атаки

Пожар после ракетного удара по Одессе. Фото: t.me/dsns_telegram

По состоянию на 03:30 2 мая пожарные ликвидировали масштабный пожар, вспыхнувший в Одессе вечером 1 мая после российского обстрела. В результате атаки баллистических ракет на город есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности складских помещений почты.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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В борьбе с пламенем участвовали 68 спасателей от ГСЧС, в том числе психологи. Также для тушения огня задействовали 19 единиц техники.

"Пострадали 14 человек, один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем другим помощь предоставлена на месте", — говорится в сообщении ГСЧС.













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Напомним, вечером 1 мая в Одессе объявили тревогу из-за угрозы применения баллистики. В городе прогремели несколько мощных взрывов. Есть попадание в сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты". Повреждено около 900 посылок. Сотрудники почты, к счастью, не пострадали, потому что успели пройти в бомбоубежище. В сети обнародовали видео, на котором зафиксирован взрыв в результате попадания баллистики по Одессе.

Также мы сообщали о том, что один из пострадавших в результате удара находится в больнице. Мужчина в состоянии средней тяжести.