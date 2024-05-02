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Кількість постраждалих від обстрілу Одеси зросла до 14, одна людина в лікарні, — Труханов

2 травня 2024 01:50
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Кількість постраждалих від обстрілу Одеси зросла до 14, одна людина в лікарні, — Труханов
Пожежа після ракетного удару по Одесі 1 травня. Фото: t.me/odeskaODA
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Унаслідок російської атаки балістикою по Одесі ввечері 1 травня постраждало 14 людей. 13 травмованим надали медичну допомогу на місці. Ще одного потерпілого госпіталізували.

Про це вночі в четвер, 2 травня, повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

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У результаті ворожого удару зруйнована цивільна інфраструктура. Рятувальники борються з масштабною пожежею.

"Наші структури проводять обстеження житлових будинків, що знаходяться поруч, на наявність вибитих вікон і дверей", — сказав Труханов.

Також він додав, що під час повітряної тривоги разом із одеситами був у паркінгу поблизу місця атаки, й укотре нагадав громадянам, що в моменти обстрілів важливо перебувати в безпечних місцях.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що чоловік, якого госпіталізували, у стані середнього ступеню важкості. Також він оприлюднив фото з наслідками ворожої атаки.

  • Кількість постраждалих від обстрілу Одеси зросла до 14, одна людина в лікарні, — Труханов - фото 1
     
  • Кількість постраждалих від обстрілу Одеси зросла до 14, одна людина в лікарні, — Труханов - фото 2
     
  • Кількість постраждалих від обстрілу Одеси зросла до 14, одна людина в лікарні, — Труханов - фото 3
     
  • Кількість постраждалих від обстрілу Одеси зросла до 14, одна людина в лікарні, — Труханов - фото 4
     
  • Кількість постраждалих від обстрілу Одеси зросла до 14, одна людина в лікарні, — Труханов - фото 5
     
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Нагадаємо, увечері 1 травня в Одесі прогриміли потужні вибухи. Росіяни випустили по місту балістичні ракети. Є влучення в сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти". Пошкоджено близько 900 відправлень. Співробітники пошти, на щастя, не постраждали, бо встигнули пройти в укриття. У мережі оприлюднили відео, на якому зафіксовано вибух унаслідок влучення балістики по Одесі.

Також ми повідомляли про те, що ввечері 1 травня пролунали вибухи в Херсоні. У місті тоді тривала повітряна тривога.

Одеса
війна
Геннадій Труханов
Нова пошта
обстріли
війна в Україні
Олег Кіпер
поранення

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