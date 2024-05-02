Число пострадавших от обстрела Одессы возросло до 14, один человек в больнице, — Труханов

Пожар после ракетного удара по Одессе 1 мая Фото: t.me/odeskaODA

В результате российской атаки баллистикой по Одессе вечером 1 мая пострадали 14 человек. 13 травмированным оказали медицинскую помощь на месте. Еще одного пострадавшего госпитализировали.

Об этом ночью в четверг, 2 мая, сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

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В результате вражеского удара разрушена гражданская инфраструктура. Спасатели борются с масштабным пожаром.

"Наши структуры проводят обследование находящихся рядом жилых домов на наличие выбитых окон и дверей", — сказал Труханов.

Также он добавил, что во время воздушной тревоги вместе с одесситами был в паркинге вблизи места атаки, и в очередной раз напомнил гражданам, что в моменты обстрелов важно находиться в безопасных местах.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что госпитализированный мужчина в состоянии средней степени тяжести. Также он обнародовал фото с последствиями атаки противника.









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Напомним, вечером 1 мая в Одессе прогремели мощные взрывы. Россияне выпустили по городу баллистические ракеты. Есть попадание в сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты". Повреждено около 900 посылок. Сотрудники почты, к счастью, не пострадали, потому что успели пройти в укрытие. В сети обнародовали видео, на котором зафиксирован взрыв в результате попадания баллистики по Одессе.

Также мы сообщали о том, что вечером 1 мая раздались взрывы в Херсоне. В городе тогда продолжалась воздушная тревога.