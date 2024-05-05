Спалах газу на Одещині — постраждалий чоловік у реанімації з опіками

Аварійна газова служба. Фото: AT "ОДЕСАГАЗ"

У селі Молодіжне, що неподалік Одеси, через несправність редуктора побутового газового балона стався вибух. Унаслідок інциденту є постраждалий.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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Деталі трагедії

За інформацією відомства, спалах не призвів до горіння та руйнувань. Проте, під час інциденту постраждав господар, чоловік 1964 року народження. Його з опіками голови, рук та ніг у тяжкому стані доставлено до лікарні. Відомості про його стан наразі не повідомляються.

Як уберегти газовий балон від вибуху

Газові балони можуть бути корисними, але важливо дотримуватися правил безпечного користування. Ось кілька порад:

Купуйте газові балони лише в спеціалізованих організаціях з сертифікатами.

Розташовуйте балони поза будівлями, на відстані не менше 5 метрів від входів.

Використовуйте шафи та пристрої з замками для зберігання балонів.

Перед розпалюванням перевірте тягу та вентиляцію.

Не сушіть білизну або волосся над запаленою плитою.

Не ремонтуйте газові прилади самостійно.

Не застосовуйте відкритий вогонь для виявлення витоків газу.

Не згинайте та не скручуйте гумово-тканинний рукав (шланг).

Не прив’язуйте мотузки до газопроводів.

Стежте, щоб не було відкритого вогню поблизу балонів.

Слідкуйте за газом в балоні

Коли в балоні залишається мало газу, то він нагріває посуд дуже слабо. Інколи не можна взагалі запалити полум’я. Слідкуй за цим моментом: треба вчасно замінити газовий балон, щоб уникнути небезпечної ситуації.

Пожежі на Одещині

Нагадаємо, раніше на вулиці Дерибасівській в одному із житлових будинків горіла квартира. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Також ми писали, що поліцейські затримали двох жителів Одеси, які навмисно підпалили магазин із продажу будівельних матеріалів в Хаджибейському районі міста. За знищення чужого майна чоловікам загрожує до десяти років в'язниці.

Додамо, що нещодавно сталася пожежа в Одесі у квартирі багатоповерхівки. Рятувальники зберегли життя шістьом мешканцям будинку, серед яких одна дитина. Також постраждала одна людина, яку з ознаками "отруєння продуктами горіння" передали медикам. На жаль, під час пожежі загинула господарка помешкання.