Вспышка газа на Одесчине — пострадавший мужчина в реанимации с ожогами
В селе Молодежное, что недалеко от Одессы, из-за неисправности редуктора бытового газового баллона произошел взрыв. В результате инцидента есть пострадавший.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
Детали трагедии
По информации ведомства, вспышка не привела к горению и разрушениям. Однако во время инцидента пострадал хозяин, мужчина 1964 года рождения. Он с ожогами головы, рук и ног в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Сведения о его состоянии пока не сообщаются.
Как уберечь газовый баллон от взрыва
Газовые баллоны могут быть полезны, но важно соблюдать правила безопасного использования. Вот несколько советов:
- Покупайте газовые баллоны только в специализированных организациях с сертификатами.
- Располагайте баллоны вне зданий, на расстоянии не менее 5 метров от входов.
- Используйте шкафы и приборы с замками для хранения баллонов.
- Перед разжиганием проверьте тягу и вентиляцию.
- Не сушите белье или волосы над зажженной плитой.
- Не ремонтируйте газовые приборы самостоятельно.
- Не используйте открытый огонь для обнаружения утечек газа.
- Не сгибайте и не скручивайте резиново-тканевый рукав (шланг).
- Не привязывайте веревки к газопроводам.
- Следите, чтобы не было открытого огня вблизи баллонов.
Следите за газом в баллоне
Когда в баллоне остается мало газа, то она нагревает посуду очень слабо. Иногда нельзя вообще зажечь пламя. Следи за этим моментом: нужно вовремя заменить газовый баллон, чтобы избежать опасной ситуации.
Пожары в Одесской области
Напомним, ранее на улице Дерибасовской в одном из жилых домов горела квартира. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Также мы писали, что полицейские задержали двух жителей Одессы, которые специально подожгли магазин по продаже строительных материалов в Хаджибейском районе города. За уничтожение чужого имущества мужчинам грозит до десяти лет тюрьмы.
Добавим, что недавно произошел пожар в Одессе в квартире многоэтажки. Спасатели сохранили жизнь шести жителям дома, среди которых один ребенок. Также пострадал один человек, который с признаками отравления продуктами горения передали медикам. К сожалению, во время пожара погибла хозяйка дома.
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