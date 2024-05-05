Вспышка газа на Одесчине — пострадавший мужчина в реанимации с ожогами

Аварийная газовая служба. Фото: AT "ОДЕСАГАЗ"

В селе Молодежное, что недалеко от Одессы, из-за неисправности редуктора бытового газового баллона произошел взрыв. В результате инцидента есть пострадавший.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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Детали трагедии

По информации ведомства, вспышка не привела к горению и разрушениям. Однако во время инцидента пострадал хозяин, мужчина 1964 года рождения. Он с ожогами головы, рук и ног в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Сведения о его состоянии пока не сообщаются.

Как уберечь газовый баллон от взрыва

Газовые баллоны могут быть полезны, но важно соблюдать правила безопасного использования. Вот несколько советов:

Покупайте газовые баллоны только в специализированных организациях с сертификатами.

Располагайте баллоны вне зданий, на расстоянии не менее 5 метров от входов.

Используйте шкафы и приборы с замками для хранения баллонов.

Перед разжиганием проверьте тягу и вентиляцию.

Не сушите белье или волосы над зажженной плитой.

Не ремонтируйте газовые приборы самостоятельно.

Не используйте открытый огонь для обнаружения утечек газа.

Не сгибайте и не скручивайте резиново-тканевый рукав (шланг).

Не привязывайте веревки к газопроводам.

Следите, чтобы не было открытого огня вблизи баллонов.

Следите за газом в баллоне

Когда в баллоне остается мало газа, то она нагревает посуду очень слабо. Иногда нельзя вообще зажечь пламя. Следи за этим моментом: нужно вовремя заменить газовый баллон, чтобы избежать опасной ситуации.

Пожары в Одесской области

Напомним, ранее на улице Дерибасовской в одном из жилых домов горела квартира. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Также мы писали, что полицейские задержали двух жителей Одессы, которые специально подожгли магазин по продаже строительных материалов в Хаджибейском районе города. За уничтожение чужого имущества мужчинам грозит до десяти лет тюрьмы.

Добавим, что недавно произошел пожар в Одессе в квартире многоэтажки. Спасатели сохранили жизнь шести жителям дома, среди которых один ребенок. Также пострадал один человек, который с признаками отравления продуктами горения передали медикам. К сожалению, во время пожара погибла хозяйка дома.