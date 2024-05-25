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Техногенної катастрофи на Одещині немає — наслідки ракетного удару по мʼясному складу

25 травня 2024 17:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Техногенної катастрофи на Одещині немає — наслідки ракетного удару по мʼясному складу
Звалище м'яса на Одещині. Фото: facebook/ Февзі Мамутов
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Російська ракета 17 травня влучила у продовольчий склад на Одещині, де зберігалися переважно м'ясні продукти. Попри значні пошкодження та велику кількість зіпсованої продукції, загрози техногенної катастрофи для регіону немає.

Про це повідомив перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов

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Деталі інциденту

Росія випустила ракети по Одеській області 17 травня, внаслідок чого було зруйновано склад з м'ясом — багато тушок птиці згоріли та вже не придатні до вживання. Наразі усуненням наслідків удару займаються експерти та спеціальні органи. За словами заступника голови Одеської ОВА, найближчим часом мʼясо буде утилізовано згідно з визначеним порядком. Це дозволить уникнути будь-яких екологічних чи санітарних проблем у регіоні.

"Наразі відповідними органами вже проведені огляд зон ураження та дезінфекція території. Продукти тваринного походження оброблені спеціальною речовиною. Загрози техногенно-екологічної катастрофи немає", — наголосив Харлов.

Скандал з несанкціонованим звалищем м'яса

Нагадаємо, що на території поля Вигодянської громади місцеві знайшли туші обгорілої птиці. Найімовірніше, усе м'ясо туди скинуло підприємство, в склади якого влучила балістика під час обстрілів Одещини. Через безвихідь підприємство скинуло туші посеред поля та хотіло закопати їх, однак місцеві виступили проти. В результаті мітингів та скандалів м'ясо прибрали з території громади.

Ми раніше писали. що російські окупанти у п'ятницю, 17 травня, завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Через обстріли було пошкоджено складські будівлі, що належать приватним компаніям у сфері харчової промисловості. Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа на площі 8 000 квадратних метрів.

Одеса
екологічна катастрофа
Одеська область
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м'ясо
сміттєзвалища
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