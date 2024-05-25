Техногенной катастрофы на Одесчине нет — последствия ракетного удара по мясному складу

Свалка мяса в Одесской области. Фото: facebook/ Февзи Мамутов

Российская ракета 17 мая попала в продовольственный склад в Одесской области, где хранились преимущественно мясные продукты. Несмотря на значительные повреждения и большое количество испорченной продукции, угрозы техногенной катастрофы для региона нет.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов.

Читайте также:

Детали инцидента

Россия выпустила ракеты по Одесской области 17 мая, в результате чего был разрушен склад с мясом — много птицы сгорело и уже не пригодно к употреблению. Устранением последствий удара занимаются эксперты и специальные органы. По словам заместителя председателя Одесской ОВА, в ближайшее время мясо будет утилизировано согласно определенному порядку. Это позволит избежать любых экологических или санитарных проблем в регионе.

"Сейчас соответствующими органами уже проведены осмотр зон поражения и дезинфекция территории. Продукты животного происхождения обработаны специальным веществом. Угрозы техногенно-экологической катастрофы нет", — подчеркнул Харлов.

Скандал с несанкционированной свалкой мяса

Напомним, что на территории поля Выгодянской громады местные нашли туши обгоревшей птицы. Скорее всего, все мясо туда сбросило предприятие, в состав которого попала баллистика во время обстрелов Одесчины. Из-за безысходности предприятие сбросило туши посреди поля и хотело закопать их, однако местные выступили против. В результате митингов и скандалов мясо убрали с территории громады.

Мы раньше писали. что российские оккупанты в пятницу, 17 мая, нанесли удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Из-за обстрелов были повреждены складские здания, принадлежащие частным компаниям в сфере пищевой промышленности. В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар на площади 8 000 квадратных метров.