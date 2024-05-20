Несанкціоноване звалище — на Одещині знайшли гору зіпсованого м'яса

На Одещині зафіксували звалище м'яса. Фото: Дем'ян Ганул

На території однієї з громад Одещини місцеві мешканці побачили цілу гору мертвих курей та інших тварин. Ймовірно, усе м'ясо було пошкоджене внаслідок обстрілу регіону, коли балістика влучила по складах зберігання продукції.

Про це повідомляє одеський волонтер Дем'ян Ганул.

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Деталі інциденту

На території поля Вигодянської громади місцеві знайшли туші обгорілої птиці. Наймовірніше, усе м'ясо туди скинуло підприємство, в склади якого влучила балістика під час обстрілів Одещини. Як з'ясувалось, вивантажити туші повинні були на міському звалищі "Дальницькі кар'єри", однак там дозвілу не дали.

"Там було мʼясо. Фірмі якій належить цей товар відмовили розвантажити це на міському звалищі. З незрозумілих причин, адже це наслідки обстрілу, і влада мала б піти на зустріч", — написав активіст.

Звалище зіпсованого м'яса. Фото Дем'ян Ганул

Через безвихідь підприємство скинуло туші посеред поля та хотіло закопати їх, однак місцеві виступили проти. Жителі громади почали протестувати та не пропускали вантажівки із залишками м'яса. На місце викликали співробітників полції, які стали на захист місцевих. В результаті м'ясо прибрали з території Вигодянської громади.

"Представники поліції поїхали з місця раніше ніж фури. Тож не впевнений, що поліції відомо, чи буде це мʼясо лежати біля села якоїсь іншої громади, чи все ж таки знайдеться вірний та безпечний спосіб утилізувати потенційно небезпечне, для здоровʼя людей, сміття", — зазначив Дем'ян Ганул.

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