На Одещині спалах африканської чуми —  де хворіють тварини

Свині на фермі. Фото: Freepik

На території Подільського району вчора було встановлено спалах африканської чуми серед свиней. Наразі дороги на в'їзд та виїзд з селища перекрито та проводяться відповідні заходи.

Про це повідомляє пресслужба Подільської райдержадміністрації.

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Де оголосили спалах

Випадки африканської чуми свиней помітили в приватному домогосподарстві села Гонората, Куяльницька громада Подільського району. Хазяїн поголів'я занепокоївся, коли в нього почали вмирати свині, та звернувся до відповідних служб. В результаті його територія була оголошена як вогнище хвороби тварин.

Які заходи вживають

Африканська чума свиней ― це вірусна хвороба. Для людей вона не несе небезпеки, а для свиней є летальною. Ліків та вакцини від захворювання немає, тому важливо не допускати її поширення.

"Відповідно до вимог Інструкції з профілактики та боротьби з АЧС тварини, які утримувалися в епізоотичному вогнищі, підлягають умертвінню безкровним методом, після чого проводять спалювання. Приміщення, в яких утримувалися свині, знезаражують",— зазначено у повідомленні Подільської ради.

На в’їзді та виїзді до зони розповсюдження хвороби встановили карантинний пост із цілодобовим чергуванням.

Наразі фахівці уточнюють кількість свиней в зонах захисту та нагляду. У сільраді зазначають, що ситуація залишається на контролі.

Минулого разу спалах чуми на Одещині був зафіксований у листопаді минулого року. Тоді у Роздільнянському районі Одеської області у підсобному господарстві Новосавицького психоневрологічного будинку-інтернату загинули свині. Лабораторні аналізи показали, що у їхній крові був зразок африканської чуми.