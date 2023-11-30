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В Одеській області зафіксували спалах африканської чуми

30 листопада 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області зафіксували спалах африканської чуми
Свині на фермі. Фото: googe.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Роздільнянському районі Одеської області у підсобному господарстві Новосавицького психоневрологічного будинку-інтернату загинули. Лабораторні аналізи показали, що у їхній крові був зразок африканської чуми

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. 

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За інформацією відомства, наразі відомо про пʼятьох загиблих свиней від вірусу АЧС. Зразки їхньої крові вивчають спеціалісти Держпродспоживслужби.

Зазначимо, що після встановлення інфекції, у підсобному господарстві Новосавицького психоневрологічного будинку-інтернату визначено трикілометрову зону захисту і семикілометрову зону спостереження.

"Все поголів’я свиней (23 голови) в підсобному господарстві будинку-інтернату піддано умертвінню безкровним способом, трупи тварин знищено шляхом спалення. Місце утримання та спалення тварин піддано дезінфекції. Також спалені інвентар, дерев'яні щити та перегородки. Встановлено карантинний пост, забезпечено чергування", — йдеться у повідомленні відомства. 

Що відомо про свинячий грип

Нагадаємо, У Великій Британії виявили новий штам свинячого грипу у людини. Йдеться про штам грипу A (H1N2)v, який схожий із вірусами, що поширюються серед свиней у країні.

Також ми писали, що у Китаї зафіксували різке зростання респіраторних захворюваньта пневмонії серед дітей. Провідні вчені закликали до обережності через ризик нової пандемії. Всесвітня організація охорони здоров'я запросила у Китаю додаткову інформацію щодо захворюваності.

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