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В Одесской области зафиксировали вспышку африканской чумы

30 ноября 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области зафиксировали вспышку африканской чумы
Свиньи на ферме. Фото: googe.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Раздельнянском районе Одесской области в подсобном хозяйстве Новосавицкого психоневрологического дома-интерната погибли. Лабораторные анализы показали, что в их крови был образец африканской чумы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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По информации ведомства, сейчас известно о пяти погибших свиньях от вируса АЧС. Образцы их крови изучают специалисты Госпродпотребслужбы.

Отметим, что после установления инфекции в подсобном хозяйстве Новосавицкого психоневрологического дома-интерната определена трехкилометровая зона защиты и семикилометровая зона наблюдения.

"Все поголовье свиней (23 головы) в подсобном хозяйстве дома-интерната подвержено умерщвлению бескровным способом, трупы животных уничтожены путем сожжения. Место содержания и сожжения животных подвергнуты дезинфекции. Также сожжены инвентарь, деревянные щиты и перегородки. Установлен карантинный пост, обеспечено дежурство", — говорится в сообщении ведомства.

Что известно о свином гриппе

Напомним, В Великобритании обнаружили новый штамм свиного гриппа у человека. Речь идет о штамме гриппа A (H1N2)v, который схож с вирусами, распространяющимися среди свиней в стране.

Также мы писали, что в Китае был зафиксирован резкий рост респираторных заболеваний и пневмонии среди детей. Ведущие ученые призывали к осторожности из-за риска новой пандемии. Всемирная организация здравоохранения запросила у Китая дополнительную информацию о заболеваемости.

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