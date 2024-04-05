В Одесской области вспышка африканской чумы — где болеют животные

Свиньи на ферме. Фото: Freepik

На территории Подольского района вчера была установлена вспышка африканской чумы среди свиней. В настоящее время дороги на въезд и выезд из поселка перекрыты и проводятся соответствующие меры.

Об этом сообщает прессслужба Подольской райгосадминистрации.

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Где объявили вспышку

Случаи африканской чумы свиней были замечены в частном домохозяйстве села Гонората, Куяльницкая громада Подольского района. Хозяин поголовья забеспокоился, когда у него начали умирать свиньи и обратился в соответствующие службы. В результате его территория была объявлена как очаг болезни животных.

Какие меры принимают

Африканская чума свиней — это вирусная болезнь. Для людей она не несет опасности, а для свиней летальна. Лекарства и вакцины от заболевания нет, поэтому важно не допускать ее распространения.

"В соответствии с требованиями Инструкции по профилактике и борьбе с АЧС, животные, которые содержались в эпизоотическом костре, подлежат умерщвлению бескровным методом, после чего проводят сжигание. Помещения, в которых содержались свиньи, обеззараживают", — говорится в сообщении Подольского совета.

На въезде и выезде в зону распространения болезни установили карантинный пост с круглосуточным дежурством.

Специалисты уточняют количество свиней в зонах защиты и надзора. В сельсовете отмечают, что ситуация остается на контроле.

В прошлый раз вспышка чумы в Одесской области была зафиксирована в ноябре прошлого года. Тогда в Раздельнянском районе Одесской области в подсобном хозяйстве Новосавицкого психоневрологического дома-интерната погибли свиньи. Лабораторные анализы показали, что в их крови был образец африканской чумы.