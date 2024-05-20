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Несанкционированная свалка — в Одесской области нашли гору испорченного мяса

20 мая 2024 17:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Несанкционированная свалка — в Одесской области нашли гору испорченного мяса
В Одесской области зафиксировали свалку мяса. Фото: Демьян Ганул
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На территории одной из общин Одесской области местные жители увидели целую гору мертвых кур и других животных. Вероятно, все мясо было повреждено в результате обстрела региона, когда баллистика попала по складам хранения продукции.

Об этом сообщает одесский волонтер Демьян Ганул.

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Детали инцидента

На территории поля Выгодянской громады местные нашли туши обгоревшей птицы. Скорее всего, все мясо туда сбросило предприятие, в склад которого попала баллистика во время обстрелов Одесчины. Как выяснилось, выгрузить туши должны были на городской свалке "Дальницкая карьера", однако там разрешения не дали.

"Там было мясо. Фирме которой принадлежит этот товар отказали разгрузить это на городской свалке. По непонятным причинам, ведь это последствия обстрела, и власти должны пойти на встречу" , — написал активист.

Свалка мяса
Свалка испорченного мяса. Фото Демьян Ганул

Из-за безысходности предприятие сбросило туши посреди поля и хотело закопать их, однако местные выступили против. Жители громады начали протестовать и не пропускали грузовики с остатками мяса. На место вызвали сотрудников полиции, вставших на защиту местных жителей. В результате мясо убрали с территории Выгодянской громады.

"Представители полиции уехали с места раньше фур. Поэтому не уверен, что полиции известно будет ли это мясо лежать возле села какой-то другой общины, или все же найдется верный и безопасный способ утилизировать потенциально опасный, для здоровья людей, мусор" , — отметил Демьян Ганул.

Мы ранее писали, что в Одесской области произошло возгорание в частном секторе. В селе Молодежное загорелся деревянный сарай, в котором находились домашние животные.

Также мы сообщали, что на территории Подольского района вчера была установлена вспышка африканской чумы среди свиней. Хозяин поголовья обеспокоился, когда у него начали умирать свиньи, и обратился в соответствующие службы. В результате его территория была объявлена как очаг болезни животных.

Одесса
Одесская область
мясо
свалки
Новости Одессы
Демьян Ганул
предприниматели

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