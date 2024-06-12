В Одессе 12 июня загорелся швейный цех: детали пожара

Пожарные тушили пожар на швейном цехе в Одессе. Фото: ГСЧС Одесчины

В Пересыпском районе Одессы сегодня утром, 12 июня, произошел пожар в швейном цехе. Спасатели оперативно отреагировали на вызов и предотвратили распространение огня на соседние здания.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесчины.

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Детали пожара

На улице Ширшова в Пересыпском районе Одессы произошел пожар в двухэтажном здании швейного цеха. Горело оборудование и материалы. Благодаря оперативным действиям спасателей, огонь не перекинулся на соседние здания. На месте происшествия работали восемь единиц техники и 32 спасателя ГСЧС.

Спасатели работают над ликвидацией пожара в Одессе. Фото: ГСЧС Одесчины

Пожарный тушит возгорание на швейном цеху в Одессе. Фото: ГСЧС Одесчины

В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются.

Меры предосторожности при пожаре в помещении

Чтобы избежать опасности при пожаре в помещении, соблюдайте следующие правила:

Сохраняйте спокойствие, ведь паника может привести к неправильным решениям.

вызовите спасателей по номеру 101;

по возможности накройте рот и нос влажной тканью;

оставляйте помещение как можно скорее, используя ближайший выход;

не пользуйтесь лифтами;

если дверь горячая, не открывайте ее. Ищите альтернативный выход;

по возможности, помогите другим людям эвакуироваться.

Служба ГСЧС призывает всех быть внимательными и соблюдать правила безопасности во избежание трагедий во время пожаров.

Другие случаи пожара

Мы писали, что недавно в селе Салганы Одесской области произошел масштабный пожар. Там горела свалка, общая площадь возгорания составляла 1000 кв.м. Спасатели боролись с огнем более пяти часов.

Также мы писали, что в Николаеве спасатели ликвидировали масштабный пожар на деревообрабатывающем предприятии. В работе им помогал тактический робот.