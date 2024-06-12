В Одессе 12 июня загорелся швейный цех: детали пожара

В Одессе произошел масштабный пожар в швейном цеху — детали
В Пересыпском районе Одессы сегодня утром, 12 июня, произошел пожар в швейном цехе. Спасатели оперативно отреагировали на вызов и предотвратили распространение огня на соседние здания.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесчины.
Детали пожара
На улице Ширшова в Пересыпском районе Одессы произошел пожар в двухэтажном здании швейного цеха. Горело оборудование и материалы. Благодаря оперативным действиям спасателей, огонь не перекинулся на соседние здания. На месте происшествия работали восемь единиц техники и 32 спасателя ГСЧС.
В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются.
Меры предосторожности при пожаре в помещении
Чтобы избежать опасности при пожаре в помещении, соблюдайте следующие правила:
- Сохраняйте спокойствие, ведь паника может привести к неправильным решениям.
- вызовите спасателей по номеру 101;
- по возможности накройте рот и нос влажной тканью;
- оставляйте помещение как можно скорее, используя ближайший выход;
- не пользуйтесь лифтами;
- если дверь горячая, не открывайте ее. Ищите альтернативный выход;
- по возможности, помогите другим людям эвакуироваться.
Служба ГСЧС призывает всех быть внимательными и соблюдать правила безопасности во избежание трагедий во время пожаров.
Другие случаи пожара
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