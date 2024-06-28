Ракетний удар по Одещині 28 червня - військові показали наслідки

Ракета влучила у пшеничне поле на Одещині. Фото: Сили оборони півдня України

Сьогодні, 28 червня, російські загарбники завдали ракетного удару по території Одеської області. Ймовірно, це був "Іскандер-М" з касетним зарядом, що влучив у поле пшениці.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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"Внаслідок влучання зайнялось пшенічне поле. Пожежу ліквідовують. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Збитки уточнюються", — йдеться у повідомленні військових.

Росіяни влучили ракетою у поле на Одещині. Фото: Сили оборони півдня України

На Одещині 28 червня сталась пожежа внаслідок влучання ракети. Фото: Сили оборони півдня України

Атака по Одещині 28 червня

Нагадаємо, що сьогодні опівдні в Одесі та області пролунали гучні вибухи. Перед атакою росіяни випускали також розвідувальний дрон у напрямку південних регіонів.

У Повітряних силах повідомили, що ракета була запущена з території тимчасово окупованого Криму. Окрім балістики, можуть бути застосовані ще й керовані авіаційні ракети.

Додамо, що днями на Одесу ворог випустив ракети типу "Калібр" з акваторії Азовського моря. Під час атаки окупанти вдарили по продовольчому складу однієї з мереж магазинів. В ОВА зазначили, що росіяни навмисно цілять у невійськові об'єкти та продовжують свою тактику терору цивільного населення.