Ракетний удар по Одещині 28 червня - військові показали наслідки

Військові показали результати денної атаки росіян на Одещину
Сьогодні, 28 червня, російські загарбники завдали ракетного удару по території Одеської області. Ймовірно, це був "Іскандер-М" з касетним зарядом, що влучив у поле пшениці.
Про це повідомили у Силах оборони півдня України.
"Внаслідок влучання зайнялось пшенічне поле. Пожежу ліквідовують. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Збитки уточнюються", — йдеться у повідомленні військових.
Атака по Одещині 28 червня
Нагадаємо, що сьогодні опівдні в Одесі та області пролунали гучні вибухи. Перед атакою росіяни випускали також розвідувальний дрон у напрямку південних регіонів.
У Повітряних силах повідомили, що ракета була запущена з території тимчасово окупованого Криму. Окрім балістики, можуть бути застосовані ще й керовані авіаційні ракети.
Додамо, що днями на Одесу ворог випустив ракети типу "Калібр" з акваторії Азовського моря. Під час атаки окупанти вдарили по продовольчому складу однієї з мереж магазинів. В ОВА зазначили, що росіяни навмисно цілять у невійськові об'єкти та продовжують свою тактику терору цивільного населення.
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