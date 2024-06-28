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Военные показали результаты дневной атаки россиян на Одесчину

28 июня 2024 14:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ракетный удар по Одесчине 28 июня – военные показали последствия
Ракета попала в пшеничное поле в Одесской области. Фото: Силы обороны юга Украины
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 28 июня, российские захватчики нанесли ракетный удар по территории Одесской области. Вероятно, это был "Искандер-М" с кассетным зарядом, который попал в поле пшеницы.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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"В результате попадания занялось пшеничное поле. Пожар ликвидируют.
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Ущерб уточняется", — говорится в сообщении военных.

Результаты атаки на Одесщину 28 июня
Россияне попали ракетой в поле в Одесской области. Фото: Силы обороны юга Украины
В результате попадания ракеты 28 июня произошел пожар на Одессе
На Одессе 28 июня произошел пожар в результате попадания ракеты. Фото:Силы обороны юга Украины

Атака по Одесской области 28 июня

Напомним, что сегодня в полдень в Одессе и области раздались громкие взрывы. Перед атакой россияне выпускали также разведывательный дрон в направлении южных регионов.

В Воздушных Силах сообщили, что ракета была запущена с территории временно оккупированного Крыма. Кроме баллистики могут быть применены еще управляемые авиационные ракеты.

Добавим, что на днях в Одессу враг выпустил ракеты типа "Калибр" из акватории Азовского моря. Во время атаки оккупанты ударили по продовольственному составу одной из сетей магазинов. В ОВА отметили, что россияне намеренно целятся в невоенные объекты и продолжают свою тактику террора гражданского населения.

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