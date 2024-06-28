Ракетный удар по Одесчине 28 июня – военные показали последствия

Военные показали результаты дневной атаки россиян на Одесчину
Сегодня, 28 июня, российские захватчики нанесли ракетный удар по территории Одесской области. Вероятно, это был "Искандер-М" с кассетным зарядом, который попал в поле пшеницы.
Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
"В результате попадания занялось пшеничное поле. Пожар ликвидируют.
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Ущерб уточняется", — говорится в сообщении военных.
Атака по Одесской области 28 июня
Напомним, что сегодня в полдень в Одессе и области раздались громкие взрывы. Перед атакой россияне выпускали также разведывательный дрон в направлении южных регионов.
В Воздушных Силах сообщили, что ракета была запущена с территории временно оккупированного Крыма. Кроме баллистики могут быть применены еще управляемые авиационные ракеты.
Добавим, что на днях в Одессу враг выпустил ракеты типа "Калибр" из акватории Азовского моря. Во время атаки оккупанты ударили по продовольственному составу одной из сетей магазинов. В ОВА отметили, что россияне намеренно целятся в невоенные объекты и продолжают свою тактику террора гражданского населения.
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