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Сьогоднішня атака на Одесу — військові розповіли деталі

28 червня 2024 13:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Атака на Одещину 28 червня: деталі
Одеса була атакована сьогодні, 28 червня. Ілюстративне фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні ворог знову атакував Одесу, використовуючи балістичне озброєння. Ракета була запущена з території тимчасово окупованого Криму. 

Про це повідомив речник ПС Ілля Євлаш.

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Останнім часом ворог часто атакує південні регаони саме з території Криму. Як зазначають військові, окрім балістики можуть бути застосовані ще ї керовані авіаційні ракети. Тип озброєння, яким сьогодні була атакована Одеса, наразі встановлюється, а про наслідки буде відомо пізніше. 

"Це вже не перший раз, коли ворог застосовує свої ракети з тимчасово окупованої території Криму. Вдень ворог частіше використовує балістичні ракети, а також керовані авіаційні ракети типу Х-59. При фронтових територіях активно застосовуються КАБи 250-500 кг, тому небезпека зберігається", — повідомив військовий.

Нагадаємо, що сьогодні опівдні в Одесі та області пролунали гучні вибухи. Перед атакою росіяни випускали також розвідувальний дрон у напрямку південних регіонів. 

Також вчора, 27 червня, південь України був під атакою російських загарбників. Окупанти запустили по Миколаївщині ударні дрони та крилаті ракети типу Калібр".

Додамо, що днями на Одесу ворог випустив ракети типу "Калібр" з акваторії Азовського моря. Під час атаки окупанти вдарили по продовольчому складу однієї з мереж магазинів. В ОВА зазначили, що росіяни навмисно цілять у невійськові об'єкти та продовжують свою тактику терору цивільного населення.

Одеса
війна
російські війська
Крим
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росіяни
Одеська область
окупанти
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атака
Повітряні Сили ЗСУ

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