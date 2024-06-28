Атака на Одесчину 28 июня: детали

Одесса была атакована сегодня, 28 июня. Иллюстративное фото: скриншот

Сегодня враг снова атаковал Одессу, используя баллистическое вооружение. Ракета была запущена с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщил спикер ВС Илья Евлаш.

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В последнее время враг часто атакует южные регионы именно с территории Крыма. Как отмечают военные, кроме баллистики могут быть применены еще управляемые авиационные ракеты. Тип вооружения, которым сегодня была атакована Одесса, устанавливается, а о последствиях будет известно позже.

"Это уже не первый раз, когда враг применяет свои ракеты с временно оккупированной территории Крыма. Днем враг чаще использует баллистические ракеты, а также управляемые авиационные ракеты типа Х-59. На прифронтовых территориях активно применяются КАБ 250-500 кг, поэтому опасность сохраняется" , — сообщил военный.

Напомним, что сегодня в полдень в Одессе и области раздались громкие взрывы. Перед атакой россияне выпускали также разведывательный дрон в направлении южных регионов.

Также вчера, 27 июня, юг Украины находился под атакой российских захватчиков. Оккупанты запустили по Николаевщине ударные дроны и крылатые ракеты типа Калибр".

Добавим, что на днях в Одессу враг выпустил ракеты типа "Калибр" из акватории Азовского моря. Во время атаки оккупанты ударили по продовольственному составу одной из сетей магазинов. В ОВА отметили, что россияне намеренно целятся в невоенные объекты и продолжают свою тактику террора гражданского населения.