Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Сегодняшняя атака на Одессу — военные рассказали детали arrow

Сегодняшняя атака на Одессу — военные рассказали детали

28 июня 2024 13:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Атака на Одесчину 28 июня: детали
Одесса была атакована сегодня, 28 июня. Иллюстративное фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня враг снова атаковал Одессу, используя баллистическое вооружение. Ракета была запущена с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщил спикер ВС Илья Евлаш.

Читайте также:

В последнее время враг часто атакует южные регионы именно с территории Крыма. Как отмечают военные, кроме баллистики могут быть применены еще управляемые авиационные ракеты. Тип вооружения, которым сегодня была атакована Одесса, устанавливается, а о последствиях будет известно позже.

"Это уже не первый раз, когда враг применяет свои ракеты с временно оккупированной территории Крыма. Днем враг чаще использует баллистические ракеты, а также управляемые авиационные ракеты типа Х-59. На прифронтовых территориях активно применяются КАБ 250-500 кг, поэтому опасность сохраняется" , — сообщил военный.

Напомним, что сегодня в полдень в Одессе и области раздались громкие взрывы. Перед атакой россияне выпускали также разведывательный дрон в направлении южных регионов.

Также вчера, 27 июня, юг Украины находился под атакой российских захватчиков. Оккупанты запустили по Николаевщине ударные дроны и крылатые ракеты типа Калибр".

Добавим, что на днях в Одессу враг выпустил ракеты типа "Калибр" из акватории Азовского моря. Во время атаки оккупанты ударили по продовольственному составу одной из сетей магазинов. В ОВА отметили, что россияне намеренно целятся в невоенные объекты и продолжают свою тактику террора гражданского населения.

Одесса
война
российские войска
Крым
взрыв
россияне
Одесская область
оккупанты
Новости Одессы
ракета
атака
Воздушные Силы ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

28 июня 2024
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы