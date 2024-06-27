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Вибухи на півдні України цієї ночі — наслідки атаки

27 червня 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Атака на південь 27 червня: результати роботи ППО
Ракети у небі. Фото: росзМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вночі проти 27 червня південні регіони були під прицілом російських загарбників. З акваторії Чорного моря ворог скерував на Миколаївщину крилаті ракети типу "Калібр", окрім цього регіон був атакований ударними безпілотниками.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

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Робота ППО на півдні

За інформацією військових, цієї ночі загарбники здійснили пуски крилатих ракет "Калібр" та запустили шість ударних БпЛА "Shahed-136/131" на Миколаївщину. Усі цілі були уражені силами ППО. Також два "шахеди" були збиті на території Херсонщини.

Робота ППО на півдні
Скільки цілей збито за дві доби. Фото: ПК "Південь"

Більше про нічну атаку

Нагадаємо, що у ніч проти 27 червня ворог застосував шість ракет різних типів, а також 23 ударні безпілотники. Внаслідок роботи української ППО збито 28 ворожих цілей:

  • Чотири крилаті ракети "Калібр";
  • одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;
  • 23 ударні БпЛА типу Shahed-131/136.
Робота ППО 27 червня
Скільки цілей збито. Фото: ПС

Атаки на Одещину

Ми писали, що російські загарбники атакували Одесу, ймовірно, із застосуванням ракет типу "Калібр"  зранку, 24 червня. За словами Сергія Братчука, ворог запустив їх з акваторії Азовського моря.

У понеділок ворог вдарив по продовольчому складу однієї з мереж магазинів. В ОВА зазначили, що росіяни навмисно цілять у невійськові об'єкти та продовжують свою тактику терору цивільного населення.

Додамо, що пожежа, що сталась внаслідок влучання російської ракети у продовольчий склад, була з підвищеною складністю. Вогнеборцям доводилося двічі локалізувати полум'я, оскільки була загроза повторного удару.

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Повітряні Сили ЗСУ

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