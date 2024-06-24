Наслідки влучання ракети в Одесі - поліція опублікувала фото

В Одесі спалахнула маштабна пожежа внаслідок влучання. Фото: Патрульна поліція.

Ворог атакував Одесу, ймовірно, із застосуванням ракет типу "Калібр" сьогодні зранку, 24 червня. Наразі на місці влучання працюють необхідні служби, які усувають наслідки та надають допомогу постраждалим українцям.

Про це повідомилил у пресслужбі Патрульної поліції Одеської області.

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Ворог поцілив в об'єкт цивільної інфраструктуру, на місці спалахнула масштабна пожежа. Рух транспорту наразі регулюють поліцейські.

"Наразі екіпажі патрульної поліції регулюють дорожній рух та забезпечують безперешкодний проїзд спецтранспорту", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Патрульні регулюють рух на місці влучання в Одесі. Фото: Патрульна поліція

В ОВА зазначили, що внаслідок удару у місті є постраждалі. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

"Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється", — написав Олег Кіпер.

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

За даними ЗМІ, серед постраждалих є 19-річний юнак. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму та осколкове поранення.

Нагадаємо, що ракети на Одесу, попередньо, ворог запустив з акваторії Азовського моря. Такий удар — не перший випадок точкових атак по Одесі та області, адже росіяни намагаються знищити інфраструктуру регіону.

Також ми писали, що ворог цієї ночі атакував Харківщину. У Повітряних Силах ЗС України повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та пуски КАБів у регіону.