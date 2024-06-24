Последствия попадания ракеты в Одессе - полиция

Масштабный пожар в Одессе в результате попадания — есть пострадавшие
Враг атаковал Одессу, вероятно, с применением ракет типа "Калибр" сегодня утром, 24 июня. На месте попадания работают необходимые службы, которые устраняют последствия и оказывают помощь пострадавшим украинцам.
Об этом сообщил в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.
Последствия попадания
Враг попал в объект гражданской инфраструктуры, на месте вспыхнул масштабный пожар. Движение транспорта регулируют полицейские.
"В настоящее время экипажи патрульной полиции регулируют дорожное движение и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта" , — говорится в сообщении правоохранителей.
В ОВА отметили, что в результате удара в городе пострадали. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
"В настоящее время уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется" , — написал Олег Кипер.
По данным СМИ, среди пострадавших есть 19-летний юноша. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение.
Напомним, что ракеты в Одессу, предварительно, враг запустил из акватории Азовского моря. Такой удар – не первый случай точечных атак по Одессе и области, ведь россияне пытаются уничтожить инфраструктуру региона.
Также мы писали, что враг этой ночью атаковал Харьковщину. В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и пусках КАБов в регион.
Читайте Новини.LIVE!