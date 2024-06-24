Последствия попадания ракеты в Одессе - полиция

В Одессе вспыхнул масштабный пожар в результате попадания. Фото: Патрульная полиция.

Враг атаковал Одессу, вероятно, с применением ракет типа "Калибр" сегодня утром, 24 июня. На месте попадания работают необходимые службы, которые устраняют последствия и оказывают помощь пострадавшим украинцам.

Об этом сообщил в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

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Последствия попадания

Враг попал в объект гражданской инфраструктуры, на месте вспыхнул масштабный пожар. Движение транспорта регулируют полицейские.

"В настоящее время экипажи патрульной полиции регулируют дорожное движение и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта" , — говорится в сообщении правоохранителей.

Патрульные регулируют движение на месте попадания в Одессе. Фото: Патрульная полиция

В ОВА отметили, что в результате удара в городе пострадали. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

"В настоящее время уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется" , — написал Олег Кипер.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

По данным СМИ, среди пострадавших есть 19-летний юноша. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение.

Напомним, что ракеты в Одессу, предварительно, враг запустил из акватории Азовского моря. Такой удар – не первый случай точечных атак по Одессе и области, ведь россияне пытаются уничтожить инфраструктуру региона.

Также мы писали, что враг этой ночью атаковал Харьковщину. В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и пусках КАБов в регион.