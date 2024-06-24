Деталі атаки по Одесі зранку 24 червня - Братчук

Ворог поцілив по Одесі зранку, 24 червня. Ілюстративне фото: скриншот

Російські війська продовжують обстріли України, зокрема південних областей. Сьогодні вранці ворог завдав удару по Одесі, попередньо використовуючи ракету типу "Калібр", ймовірно, запущену з акваторії Азовського моря.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

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"Ворог зранку атакував і попередньо це може бути "Калібр", якщо так, то, швидше за все, росіяни стріляють з акваторії Азовського моря. На жаль, є один "приліт", деталі будуть оголошені дещо пізніше. Ворог продовжує атакувати Одещину", — зазначив Сергій Братчук.

Він додав, що це вже не перший випадок таких прицільних та точкових ударів. Ворог надалі намагається завдавати ударів по цивільній та критичній інфраструктурі.

Атаки на Україну

Ми писали, що російські загарбники атакували Нікополь Дніпропетровської області. Для цього ворог використовував артилерію та дрони-камікадзе.

Також вибухи було чутно у Харкові. Росіяни знову атакували місто КАБами.