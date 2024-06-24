Вибух в Одесі вранці 24 червня

В Одесі пролунав вибух — над містом здіймається стовп диму
В Одесі у понеділок, 24 червня, вранці пролунав вибух. Над містом здіймається стовп диму, мешканців попереджали про ракетну атаку.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Одесу 24 червня
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер попередив мешканців Одеси та району про ракетну атаку росіян.
"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою! Ракетна небезпека!", — йдеться у повідомленні.
Водночас кореспондент Новини.LIVE в Одесі повідомляє, що в небо над містом здіймається стовп диму.
За даними Повітряних сил, ворог міг завдати удару по місту балістичним озброєнням з південного напрямку. Там попереджали, що ракети рухалися у напрямку Одеси та району.
Нагадаємо, 22 червня росіяни атакували екопарк в Харківській області. Внаслідок ударів КАБами загинуло багато тварин, зокрема, олені та лані.
Також ми писали, що російська армія завдала авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.
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