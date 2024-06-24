Вибух в Одесі вранці 24 червня

Ракета в небі. Ілюстративне фото: AA

В Одесі у понеділок, 24 червня, вранці пролунав вибух. Над містом здіймається стовп диму, мешканців попереджали про ракетну атаку.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Атака на Одесу 24 червня

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер попередив мешканців Одеси та району про ракетну атаку росіян.

"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою! Ракетна небезпека!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Кіпера

Водночас кореспондент Новини.LIVE в Одесі повідомляє, що в небо над містом здіймається стовп диму.

Дим над Одесою. Фото: Новини.LIVE

За даними Повітряних сил, ворог міг завдати удару по місту балістичним озброєнням з південного напрямку. Там попереджали, що ракети рухалися у напрямку Одеси та району.

Скриншот допису Повітряних сил

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, 22 червня росіяни атакували екопарк в Харківській області. Внаслідок ударів КАБами загинуло багато тварин, зокрема, олені та лані.

Також ми писали, що російська армія завдала авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.