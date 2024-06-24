Взрыв в Одессе утром 24 июня

Ракета в небе. Иллюстративное фото: AA

В Одессе в понедельник, 24 июня, утром раздался взрыв. Над городом поднимается столб дыма, жителей предупреждали о ракетной атаке.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер предупредил жителей Одессы и района о ракетной атаке россиян.

"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя! Ракетная опасность!", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Кипера

В то же время, корреспондент Новини.LIVE в Одессе сообщает, что в небо над городом вздымается столб дыма.

Дым над Одессой. Фото: Новини.LIVE

По данным Воздушных сил, враг мог нанести удар по городу баллистическим вооружением с южного направления. Там предупреждали, что ракеты двигались по направлению к Одессе и району.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, 22 июня россияне атаковали экопарк в Харьковской области. В результате ударов КАБами погибли многие животные, в частности, олени и поля.

Также мы писали, что российская армия нанесла авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего есть погибшие и раненные.