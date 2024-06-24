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Утренний удар по Одессе — чем атаковали россияне

24 июня 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Детали атаки по Одессе утром 24 июня – Братчук
Враг попал в Одессу утром, 24 июня. Иллюстративное фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Российские войска продолжают обстрелы Украины, в том числе южных областей. Сегодня утром враг нанес удар по Одессе, предварительно используя ракету типа "Калибр", вероятно, запущенную из акватории Азовского моря.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

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"Враг утром атаковал и предварительно это может быть "Калибр", если да, то, скорее всего, россияне стреляют из акватории Азовского моря. К сожалению, есть один "прилет", детали будут объявлены несколько позже. Враг продолжает атаковать Одесчину" , — отметил Сергей Братчук.

Он добавил, что это уже не первый случай подобных прицельных и точечных ударов. Враг в дальнейшем пытается наносить удары по гражданской и критической инфраструктуре.

Атаки на Украине

Мы писали, что российские захватчики атаковали Никополь Днепропетровской области. Для этого враг использовал артиллерию и дроны-камикадзе.

Также взрывы были слышны в Харькове. Россияне снова атаковали город КАБами.

Одесса
российские войска
взрыв
Одесская область
Новости Одессы
ракета
Сергей Братчук
ракетный удар

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