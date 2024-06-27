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Взрывы на юге Украины этой ночью — последствия атаки

27 июня 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Атака на юг 27 июня: результаты работы ПВО
Ракеты в небе. Фото: россМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В ночь на 27 июня южные регионы были под прицелом российских захватчиков. С акватории Черного моря враг направил на Николаевскую область крылатые ракеты типа "Калибр", кроме этого регион был атакован ударными беспилотниками.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования " Юг ".

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Работа ПВО на юге

По информации военных, в эту ночь захватчики совершили пуски крылатых ракет "Калибр" и запустили шесть ударных БпЛА "Shahed-136/131" на Николаевщину. Все цели были поражены силами ПВО. Также два "шахеда" были сбиты на территории Херсонщины.

Работа ПВО на юге
Сколько целей сбито за двое суток. Фото: ПК "Юг"

Больше о ночной атаке

Напомним, что в ночь на 27 июня враг применил шесть ракет разных типов, а также 23 ударных беспилотника. В результате работы украинского ПВО сбито 28 вражеских целей:

  • Четыре крылатых ракеты "Калибр";
  • одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69;
  • 23 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.
Работа ПВО 27 июня
Сколько целей сбито. Фото: ПС

Атаки на Одесчину

Мы писали, что российские захватчики атаковали Одессу , вероятно, с применением ракет типа "Калибр" утром, 24 июня. По словам Сергея Братчука, враг запустил их из акватории Азовского моря.

В понедельник враг ударил по продовольственному складу одной из сетей магазинов. В ОВА отметили, что россияне намеренно целятся в невоенные объекты и продолжают свою тактику террора гражданского населения.

Добавим, что пожар, произошедший в результате попадания российской ракеты в продовольственный склад, был с повышенной сложностью. Пожарным приходилось дважды локализовать пламя, поскольку была угроза повторного удара.

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