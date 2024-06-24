Наслідки влучання в склади в Одесі у понеділок, 24 червня: фото

Росіяни не припиняють терор українського населення — деталі ракетного удару по Одесі
Росіяни вкотре навмисно цілять у невійськові об'єкти та продовжують свою тактику терору цивільного населення. Ворог вдарив по продовольчому складу однієї з мереж магазинів. На місці триває ліквідація наслідків.
Про це розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Стан постраждалих
На момент влучання на території складу перебувало близько 60 осіб. Наразі відомо, що троє людей звернулись до лікарів. Однак в ОВА припускають, що протягом дня ще можуть з'явитися нові звернення від одеситів, які потребують медичної допомоги.
"Офіційно звернулося до швидкої допомоги сьогодні троє людей, стан їх середній, тобто не важкий. Я думаю, що протягом дня ще будуть люди, які звертаються для допомоги від скла, від інших пошкоджень. Це практика, як і в Харкові, як і в Одесі показує, що протягом дня люди ще самі звертаються на своєму транспорті, тому більш статистику детальну ми дамо", — зазначив Олег Кіпер.
Б'ють по цивільних
Російські загарбники спрямували атаку в центральну частину міста Одеси, де немає військових формувань чи техніки. Такі об'єкти у якості цілей тільки підтверджують, що окупанти надалі мають на меті залякати мирних українців та послабити моральний дух.
"Ви переконувалися самі, що це середмістя Одеси, це центральна частина, жодних військових формувань, техніки тут не перебуває. І ми вкотре переконуємося, що саме якийсь терор, якісь залякування з боку російського агресора йде відносно нашого населення", — зазначив голова ОВА.
Атака на Одесу 24 червня
Нагадаємо, що російські загарбники атакували Одесу, ймовірно, із застосуванням ракет типу "Калібр" сьогодні зранку, 24 червня. Внаслідок влучання в об'єкт цивільної інфраструктуру спалахнула масштабна пожежа.
Також ми писали, що ракети на Одесу, попередньо, ворог запустив з акваторії Азовського моря. Такий удар — не перший випадок точкових атак по Одесі та області, адже росіяни намагаються знищити інфраструктуру регіону.
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