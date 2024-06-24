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Росіяни не припиняють терор українського населення — деталі ракетного удару по Одесі

24 червня 2024 12:08
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Наслідки влучання в склади в Одесі у понеділок, 24 червня: фото
Зруйноване складське приміщення внаслідок ракетного удару по Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Росіяни вкотре навмисно цілять у невійськові об'єкти та продовжують свою тактику терору цивільного населення.  Ворог вдарив по продовольчому складу однієї з мереж магазинів. На місці триває ліквідація наслідків.

Про це розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
 

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Стан постраждалих

На момент влучання на території складу перебувало близько 60 осіб. Наразі відомо, що троє людей звернулись до лікарів. Однак в ОВА припускають, що протягом дня ще можуть з'явитися нові звернення від одеситів, які потребують медичної допомоги. 

Олег Кіпер розповів про постраждалих в Одесі 24 червня
Олег Кіпер про постраждалих. Фото: Новини.LIVE

"Офіційно звернулося до швидкої допомоги сьогодні троє людей, стан їх середній, тобто не важкий. Я думаю, що протягом дня ще будуть люди, які звертаються для допомоги від скла, від інших пошкоджень. Це практика, як і в Харкові, як і в Одесі показує, що протягом дня люди ще самі звертаються на своєму транспорті, тому більш статистику детальну ми дамо", — зазначив Олег  Кіпер. 

Б'ють по цивільних

Російські загарбники спрямували атаку в центральну частину міста Одеси, де немає військових формувань чи техніки. Такі об'єкти у якості цілей тільки підтверджують, що окупанти надалі мають на меті залякати мирних українців та послабити моральний дух. 

Росіяни влучили в склад магазину в Одесі 24 червня
Наслідки влучання у склад магазину в Одесі. Фото: Новини.LIVE

"Ви переконувалися самі, що це середмістя Одеси, це центральна частина, жодних військових формувань, техніки тут не перебуває.  І ми вкотре переконуємося, що саме якийсь терор, якісь залякування з боку російського агресора йде відносно нашого населення", — зазначив голова ОВА.

Атака на Одесу 24 червня

Нагадаємо, що російські загарбники атакували Одесу, ймовірно, із застосуванням ракет типу "Калібр" сьогодні зранку, 24 червня.  Внаслідок влучання в об'єкт цивільної інфраструктуру спалахнула масштабна пожежа. 

Також ми писали, що ракети на Одесу, попередньо, ворог запустив з акваторії Азовського моря. Такий удар — не перший випадок точкових атак по Одесі та області, адже росіяни намагаються знищити інфраструктуру регіону.

Одеса
війна
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Одеська область
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Новини Одеси
інфраструктура
війна в Україні
Олег Кіпер
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