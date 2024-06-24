Последствия попадания в Одессу в понедельник, 24 июня: фото

Россияне не прекращают террор украинского населения — детали ракетного удара по Одессе
Россияне еще раз намеренно целятся в невоенные объекты и продолжают свою тактику террора гражданского населения. Враг ударил по продовольственному составу одной из сетей магазинов. На месте идет ликвидация последствий.
Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Состояние пострадавших
На момент попадания на территории склада находились около 60 человек. Известно, что три человека обратились к врачам. Однако в ОВА предполагают, что в течение дня еще могут появиться новые обращения от одесситов, нуждающихся в медицинской помощи.
"Официально обратилось к скорой помощи сегодня три человека, состояние их среднее, не тяжелое. Я думаю, что в течение дня еще будут люди, которые обращаются за помощью от стекла, от других повреждений. Это практика, как и в Харькове, как и в Одессе, показывает, что в течение дня люди еще сами обращаются на своем транспорте, поэтому более подробную статистику мы дадим" , — отметил Олег Кипер.
Бьют по гражданским
Российские захватчики направили атаку в центральную часть города Одессы, где нет военных формирований или техники. Такие объекты в качестве целей только подтверждают, что оккупанты в дальнейшем преследуют цель запугать мирных украинцев и ослабить моральный дух.
"Вы убеждались сами, что это центр Одессы, это центральная часть, никаких военных формирований, техники здесь не находится. И мы в очередной раз убеждаемся, что именно какой-то террор, какие-то запугивания со стороны российского агрессора идут в отношении нашего населения" , — отметил председатель ОВА.
Атака на Одессу 24 июня
Напомним, что российские захватчики атаковали Одессу, вероятно, с применением ракет типа "Калибр" сегодня утром, 24 июня. В результате попадания в объект гражданской инфраструктуры вспыхнул масштабный пожар.
Также мы писали, что ракеты в Одессу, предварительно, враг запустил из акватории Азовского моря. Такой удар – не первый случай точечных атак по Одессе и области, ведь россияне пытаются уничтожить инфраструктуру региона.
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