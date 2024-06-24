Последствия попадания в Одессу в понедельник, 24 июня: фото

Разрушено складское помещение в результате ракетного удара по Одессе. Фото: Новини.LIVE

Россияне еще раз намеренно целятся в невоенные объекты и продолжают свою тактику террора гражданского населения. Враг ударил по продовольственному составу одной из сетей магазинов. На месте идет ликвидация последствий.

Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Состояние пострадавших

На момент попадания на территории склада находились около 60 человек. Известно, что три человека обратились к врачам. Однако в ОВА предполагают, что в течение дня еще могут появиться новые обращения от одесситов, нуждающихся в медицинской помощи.

Олег Кипер о пострадавших. Фото: Новини.LIVE

"Официально обратилось к скорой помощи сегодня три человека, состояние их среднее, не тяжелое. Я думаю, что в течение дня еще будут люди, которые обращаются за помощью от стекла, от других повреждений. Это практика, как и в Харькове, как и в Одессе, показывает, что в течение дня люди еще сами обращаются на своем транспорте, поэтому более подробную статистику мы дадим" , — отметил Олег Кипер.

Бьют по гражданским

Российские захватчики направили атаку в центральную часть города Одессы, где нет военных формирований или техники. Такие объекты в качестве целей только подтверждают, что оккупанты в дальнейшем преследуют цель запугать мирных украинцев и ослабить моральный дух.

Последствия попадания в магазин в Одессе. Фото: Новини.LIVE

"Вы убеждались сами, что это центр Одессы, это центральная часть, никаких военных формирований, техники здесь не находится. И мы в очередной раз убеждаемся, что именно какой-то террор, какие-то запугивания со стороны российского агрессора идут в отношении нашего населения" , — отметил председатель ОВА.

Атака на Одессу 24 июня

Напомним, что российские захватчики атаковали Одессу, вероятно, с применением ракет типа "Калибр" сегодня утром, 24 июня. В результате попадания в объект гражданской инфраструктуры вспыхнул масштабный пожар.

Также мы писали, что ракеты в Одессу, предварительно, враг запустил из акватории Азовского моря. Такой удар – не первый случай точечных атак по Одессе и области, ведь россияне пытаются уничтожить инфраструктуру региона.