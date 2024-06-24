Пожежа в Одесі від влучання ракети: ДСНС розповіли деталі

Пожежа внаслідок влучання в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Пожежа, що сталась внаслідок влучання російської ракети у продовольчий склад, була з підвищеною складністю. Вогнеборцям доводилося двічі локалізувати полум'я, оскільки була загроза повторного удару. Для подолання вогню рятувальники задіяли 19 одиниць пожежної техніки.

Про це повідомили у ДСНС Одеської області.



Читайте також:

Робота рятувальних служб

Площа пожежі склала 3 000 квадратних метрів, а загальна площа руйнувань охопила приблизно 5 000 квадратних метрів. Також роботу рятувальників ускладнював високий рівень пожежного навантаження.

"Пожежа дуже важка, тому що дуже велике пожежне навантаження саме через площу і через те, що всередині дуже багато матеріалу, яке дуже легко горить", — зазначила Марина Аверіна.

Додатковою складністю стало повторне спалахування пожежі після того, як рятувальники вже майже локалізували вогонь.

"В момент, коли вже пожежа була майже локалізована, знову сигнал повітряної тривоги, рятувальникам довелося відійти на безпечну відстань і пожежу знову спалахнуло ще більше", — пояснила речниця ДСНС.

На місці події працювали майже 100 рятувальників та було задіяно 19 одиниць пожежної техніки. У ліквідації наслідків брали участь і добровольці, і рятувальники від міської влади, а також рятувальники від Національної гвардії України.

Допомога "Червоного хреста"

Також допомогу постраждалим на місці надають представники "Червоний хрест". Люди можуть отримати питну воду а також скористатися послугами психолога у разі необхідності.

"Ми приїхали на місце влучання, це було десь 8.20 — 8.30, разом із ДСНС . Надаємо психологічну допомогу постраждалим", — зазначив заступник командира загінно-швидкового реагування ТОВ "Червоного Хреста" в Україні. В'ячеслав Воробйов.

Атака на Одесу 24 червня

Нагадаємо, що російські загарбники атакували Одесу, ймовірно, із застосуванням ракет типу "Калібр" сьогодні зранку, 24 червня. За словами Сергія Братчука, ворог запустив їх з акваторії Азовського моря.



Ми писали, що ворог вдарив по продовольчому складу однієї з мереж магазинів. В ОВА зазначили, що росіяни навмисно цілять у невійськові об'єкти та продовжують свою тактику терору цивільного населення.