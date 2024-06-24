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Сегодняшняя атака России на Одессу – какие последствия

24 июня 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пожар в Одессе от попадания ракеты: ГСЧС рассказали детали
Пожар в результате попадания в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Пожар, произошедший в результате попадания российской ракеты в продовольственный состав, был с повышенной сложностью. Пожарным приходилось дважды локализовать пламя, поскольку была угроза повторного удара. Для преодоления огня спасатели задействовали 19 единиц пожарной техники.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

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Работа спасательных служб

Площадь пожара составила 3000 квадратных метров, а общая площадь разрушений охватила примерно 5000 квадратных метров. Также работу спасателей усложнял высокий уровень пожарной нагрузки.

"Пожар очень тяжелый, потому что очень большая пожарная нагрузка именно из-за площади и из-за того, что внутри очень много горящего материала" , — отметила Марина Аверина.

Дополнительной сложностью стало повторное возгорание пожара после того, как спасатели уже почти локализовали огонь.

"В момент, когда уже пожар был почти локализован, снова сигнал воздушной тревоги, спасателям пришлось отойти на безопасное расстояние и пожар снова вспыхнул еще больше" , — пояснила спикер ГСЧС.

На месте происшествия работало около 100 спасателей и было задействовано 19 единиц пожарной техники. В ликвидации последствий принимали участие и добровольцы и спасатели от городских властей, а также спасатели от Национальной гвардии Украины.

Помощь "Красного креста"

Также помощь пострадавшим оказывают представители "Красный крест". Люди могут получить питьевую воду и воспользоваться услугами психолога в случае необходимости.

"Мы приехали на место попадания, это было где-то 8.20 - 8.30, вместе с ГСЧС. Оказываем психологическую помощь пострадавшим", — отметил заместитель командира отрядно-быстрого реагирования ООО "Красного Креста" в Украине. Вячеслав Воробьев.

Атака на Одессу 24 июня

Напомним, что российские захватчики атаковали Одессу, вероятно, с применением ракет типа "Калибр" сегодня утром, 24 июня. По словам Сергея Братчука, враг запустил их из акватории Азовского моря.

Мы писали, что враг ударил по продовольственному составу одной из сетей магазинов. В ОВА отметили, что россияне намеренно целятся в невоенные объекты и продолжают свою тактику террора гражданского населения.

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