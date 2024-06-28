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Гучні вибухи в Одесі — ворог атакує місто

28 червня 2024 11:46
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вибух в Одесі 28 червня: що відомо
Дим від вибуху. Ілюстративнре фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вибухи в Одесі пролунали зараз, 28 червня. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу — ворог скерував ракети на південь України.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE

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Вибух в Одесі 28 червня
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Вибух в Одесі 28 червня

Жителі Одеси почули вибухи об 11:46. В регіоні наразі існує загроза балістичного ураження — росіяни можуть здійснити пуски ракет з території Криму на південь України. 

Балістика з Криму
Пост військових. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію південних областей України. Червоним також позначені східні регіони й тимчасово окупований Крим. 

Повітряна тривога 28 червня
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Бомбосховища в Одесі 

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що у Чорному на чергуванні залишається неспоряджений ракетоносій, однак треба зазначили, що окупанти можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів. 

Також ми писали, що вночі проти 27 червня південні регіони були під прицілом російських загарбників. З акваторії Чорного моря ворог скерував на Миколаївщину крилаті ракети типу "Калібр", окрім цього регіон був атакований ударними безпілотниками.

Одеса
війна
вибух
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