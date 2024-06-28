Кількість кораблів флоту росіян у морях станом на п'ятницю, 28 червня

Бойові кораблі у морі. Фото: росЗМІ

Станом на п'ятницю, 28 червня, росіяни збільшили кількість бойових кораблів в морях. У Чорному на чергуванні залишається неспоряджений ракетоносій, однак треба зазначили, що окупанти можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів. Тож загроза обстрілів зберігається.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

У Чорному морі — 2 ворожих корабля, 1 з них є носієм крилатих ракет "Калібр", але ракети відсутні;

в Азовському морі — 8 ворожих кораблів, 2 з яких — ракетоносії. Загальний залп — до 16 ракет;

в Середземному морі — 2 ракетоносії із загальним залпом у 24 "Калібра".

Рух ворожого флоту станом на 28 червня. Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку рух здійснили:

до Чорного моря — 9 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 6 суден, з них 4 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Більше про загрозу з Чорного моря

Ми писали, що у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані у будь-яку мить.

Також ми повідомляли, що країна-агресорка налагодила масштабне виробництво "Калібрів". Однак в той же час вона має складнощі з пуском цих крилатих ракет з Чорного моря