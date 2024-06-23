У складі Чорноморського флоту Росії ще є близько 60 кораблів і катері

Ворожі кораблі на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Зараз у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катері. Деякі з них досі знаходяться у Севастополі та можуть бути використані у будь-який момент.

Про це в етері національного телемарафону "Ми — Україна" повідомив капітан 1 рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

Читайте також:

Скільки кораблів у Росії

За його словами більшість нових і цінних кораблів дійсно перебувають у Новоросійську, багато інших залишаються в Севастополі. Риженко каже, що серед них немає носіїв ракет "Калібр", але є кораблі, які можуть бути використані проти надводних цілей.

"Казати, що всі вони кудись втекли, невірно. А ось переміщення кораблів у Новоросійськ спрямоване на захист порту від українських ракетних ударів", — зазначив він.

Використання Азовського моря

Щодо використання Азовського моря, військовий експерт пояснив, що росіяни можуть запускати ракети з надводних кораблів без необхідності створення додаткової інфраструктури. Головне — щоб корабель міг вільно рухатися по морській поверхні.

"Максимальна глибина Азовського моря становить 14 метрів, середня — близько 7 метрів, що є важливим фактором для навігації. Ще у 2014-2015 роках росіяни провели гідрографічні дослідження, які показали, що для безпечного перебування суден їх осадка не повинна перевищувати півтора метра", — додав Андрій Риженко.

Він наголосив, що Азовське море повністю придатне для розміщення стартових позицій для запуску ракет "Калібр", що робить його стратегічно важливим для російських військових цілей.

Нагадаємо, цієї ночі РФ знову запустила по Україні "Калібри" з Азовського моря. У Повітряних силах повідомили, що дві з трьох ракет були збиті. Також вчора вночі вперше було випущено чотири ракети. Всі вони були знищені ППО.