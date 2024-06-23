В составе Черноморского флота России еще есть около 60 кораблей и катера.

Вражеские корабли на дежурстве. Фото иллюстративное: РосСМИ

В настоящее время в составе Черноморского флота России остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" сообщил капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

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По его словам, большинство новых и ценных кораблей действительно находятся в Новороссийске, многие другие остаются в Севастополе. Рыженко говорит, что среди них нет носителей ракет "Калибр", но есть корабли, которые могут быть использованы против надводных целей.

"Говорить, что все они куда-то сбежали, неверно. А вот перемещение кораблей в Новороссийск направлено на защиту порта от украинских ракетных ударов", — отметил он.

Использование Азовского моря

Относительно использования Азовского моря военный эксперт объяснил, что россияне могут запускать ракеты с надводных кораблей без необходимости создания дополнительной инфраструктуры. Главное — чтобы корабль мог свободно двигаться по морской поверхности.

"Максимальная глубина Азовского моря составляет 14 метров, средняя — около 7 метров, что является важным фактором для навигации. Еще в 2014-2015 годах россияне провели гидрографические исследования, которые показали, что для безопасного пребывания судов их осадка не должна превышать полутора метров", — добавил Андрей Рыженко.

Он подчеркнул, что Азовское море полностью пригодно для размещения стартовых позиций для запуска ракет "Калибр", что делает его стратегически важным для российских военных целей.

Напомним, этой ночью РФ снова запустила по Украине "Калибры" из Азовского моря. В Воздушных силах сообщили, что две из трех ракет были сбиты. Также вчера ночью впервые было выпущено четыре ракеты. Все они были уничтожены ПВО.