Окупанти закріплюються в Криму та готуються до висадки українського десанту

Кримський півострів. Фото: скриншот з Google Maps

Російські окупанти серйозно готуються до оборони Криму. Вони збільшують кількість вогневих точок, підготовлюються до можливого висадки українського десанту.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

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Окупанти закріплюються в Криму

За його словами наразі загарбники намагаються максимально закріпитися в Криму, навіть якщо це пов'язано з великими витратами.

"Звичайно ворог готується до оборони Криму. Як ви бачите ставляться вони серйозно, з одного боку це дуже серйозно, бо вони там можуть вкопатися глибоко і надовго, але з іншого боку це непоганий спосіб за бюджетні кошти провести ці роботи, які періодично змиває море", — зазначив військовий.

"Калібри" з Азовського моря

Окрім цього, речник ВМС розказав, що російські військові вважають Азовське море більш безпечною акваторією ніж Чорне море. Вони відгороджуються боновими загородженнями в Керченській протоці, що дозволяє їм використовувати свої надводні кораблі з цього району. Вночі вперше було випущено чотири ракети "Калібр" з Азовського моря. Всі вони були знищені ППО.

"Ефективність "Калібрів" зараз уже не така, як на початку війни, і сили оборони України вже знають, як з ними боротися. Проте цей факт звісно теж є неприємним, тому що вони вирішили що можуть використовувати Азов в тому числі для розміщення своїх кораблів і застосування. Та вони, мабуть, забувають, що Азов теж досить недалеко від нас знаходиться", — додав Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти суботи, 22 червня, завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні дрони Shahed. Загалом ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА, нашим захисникам вдалося збити 25 повітряних цілей.