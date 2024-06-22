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Российские оккупанты готовятся к обороне Крыма, — Плетенчук

22 июня 2024 16:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Оккупанты закрепляются в Крыму и готовятся к высадке украинского десанта
Крымский полуостров. Фото: скриншот с Google Maps
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Российские оккупанты серьезно готовятся к обороне Крыма. Они увеличивают количество огневых точек, подготавливаются к возможной высадке украинского десанта.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Оккупанты закрепляются в Крыму

По его словам, сейчас захватчики пытаются максимально закрепиться в Крыму, даже если это связано с большими затратами.

"Конечно, враг готовится к обороне Крыма. Как вы видите, относятся они к угрозе серьезно. С одной стороны — это очень серьезно, потому что они там могут вкопаться глубоко и надолго. Но с другой стороны — это неплохой способ за бюджетные средства провести эти работы, которые периодически смывает море", — отметил военный.

"Калибры" из Азовского моря

Кроме того, представитель ВМС рассказал, что российские военные считают Азовское море более безопасной акваторией, чем Черное море. Они отгораживаются боновыми заграждениями в Керченском проливе, что позволяет использовать свои надводные корабли из этого района. Ночью впервые было выпущено четыре ракеты "Калибр" из Азовского моря. Все они были уничтожены ПВО.

"Эффективность "Калибров" сейчас уже не такая, как в начале войны, и силы обороны Украины уже знают, как с ними бороться. Однако этот факт, конечно, тоже неприятный, потому что они решили, что могут использовать Азов, в том числе для размещения своих кораблей и применения. Они, видимо, забывают, что Азов тоже довольно недалеко от нас находится", — добавил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, российские войска в ночь на субботу, 22 июня, нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные дроны Shahed. В общей сложности враг применил 16 ракет различных типов и 13 ударных БпЛА, нашим защитникам удалось сбить 25 воздушных целей.

Одесса
Крым
россияне
Одесская область
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оккупанты
Новости Одессы
Дмитрий Плетенчук

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