Знищення Кримського мосту не має стратегічного значення: речник ВМС

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук. Фото: facebook.com/Taclbery

Знищення Кримського мосту, який раніше відігравав ключову роль у військовій логістиці Росії, вже не має такого важливого стратегічного значення. Наразі лише менше чверті загального навантаження проходить через цю незаконну споруду.

Про це в інтерв’ю виданню "РБК Україна" розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

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За його словами, зараз більшість військових постачань окупаційних військ, які знаходяться на півдні України, проходить через Ростов. Основним транспортним вузлом була поромна переправа до Криму, але вона теж уже зазнала удару.

"Уже не той ефект. Тому що для військової логістики він майже не використовується. Менше чверті загального навантаження несе цей міст. Тому цей міст уже такого тактично-стратегічного значення не має після тих пошкоджень, які він отримав внаслідок спільної операції СБУ і ВМС з атакою дронів", — сказав військовий.

Окрім цього, Дмитро Плетенчук також розповів, що Росія планує запустити нову залізницю, яка проходитиме від Ростова вздовж узбережжя Азовського моря до Джанкоя. Проєкт хочуть закінчити до кінця року. Проте, цей маршрут знаходиться в зоні ураження українських засобів.

"Це рокадна залізниця, яку будують конкретно для забезпечення угруповання окупантів на Півдні. Ба більше, я впевнений, що вони можуть закінчити її. Але з нею є проблема – вона знаходиться в зоні ураження наших засобах", — додав речник ВМС.

Нагадаємо, на Black Sea Security Forum колишній премʼєр-міністр Великої Британії Брукс Ньюмарк заявив, що Україна має у будь-який спосіб повернути контроль над Кримським півостровом — тоді Путін ослабне та втратить впливових союзників, як Китай та Іран. Після цього безпека у Чорноморському регіоні гарантована.