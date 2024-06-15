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Безпека в Чорному морі залежить від повернення Криму

15 червня 2024 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Військова та продовольча безпека: що потрібно зробити з Кримом
Заявив колишній премʼєр-міністр Великої Британії Брукс Ньюмарк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Україна має у будь-який спосіб повернути контроль над Кримським півостровом — тоді Путін ослабне та втратить впливових союзників, як Китай та Іран. Після цього безпека у Чорноморському регіоні гарантована. 

Про це на Black Sea Security Forum заявив колишній премʼєр-міністр Великої Британії Брукс Ньюмарк. 

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За його словами, сучасна війна — це екзистенційна війна Путіна, а Крим для нього є вразливою точкою. 

"Якщо Україна не зможе повернути Крим, ніколи не буде безпеки з боку Росії. Нам потрібно зробити так, щоб Україна отримала усе необхідне озброєння та дозволити цією зброєю втручатися в російські мережі та зокрема керченський міст. Це єдина можливість повернути Крим", — розповів ексміністр. 

Безпека Чорного моря

Також колишній парламентар наголосив, що звільнення Криму допоможе цивільному судноплавству та морському експорту. Адже якщо не буде загрози, не потрібно буде торгові балкери пускати у супроводі військових кораблів. 

Нагадаємо, Бріджит Брінк на Black Sea Security Forum заявила, що Чорноморський гуманітарний коридор є важливою економічною складовою  для України, особливо у скрутних умовах збройної агресії РФ. Так, робота портів не зупиняється та щомісяця показники експорту зростають, однак окупанти не припиняють намагання знищити наш торговельний потенціал.

Також ми писали, що сучасна російсько-українська війна на Чорному морі стала рушієм для військового прогресу. Сьогодні більшість операцій виконують безпілотники, який у майбутньому має стати більше. 

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