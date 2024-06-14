Війна на Чорному морі: дрони мають замінити людей

Український морський дрон Sea Baby. Фото: СБУ

Сучасна російсько-українська війна на Чорному морі стала рушієм для військового прогресу. Сьогодні більшість операцій виконують безпілотники, який у майбутньому має стати більше.

Про це на Black Sea Security Forum заявив полковник ВМС України Михайло Третяк.

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"Щодо великих кораблів, вони все одно будуть мати місце у всіх флотах. Але поступово вони будуть витіснятися дронами. Ми зараз дійсно стоїмо на порозі безпілотної війни, коли дрони будуть воювати між собою", — розповів моряк.

Полковник ВМС України Михайло Третяк. Фото: Новини.LIVE

Дрони зберігають життя

Військовий зазначив, що головною перевагою використання дронів є збереження життя. Адже якщо безпілотник буде знищено, той, хто ним керував, буде у безпеці. Завдяки технологічному прориву за час війни українські військові отримали перевагу на Чорному морі.

"Кожна місія з дронами, яка відбувається на морі, — це новий виклик, коли противник не має змоги вивести свої кораблі з баз. Щоразу нам доводиться винаходити нові плани та маршрути. Ворог не хоче здаватися, але йому доведеться", — додав Михайло Третяк.

Ми раніше писали, що по Одесі та області росіяни здійснили 21 масований обстріл портової та аграрної інфраструктури. Подібні атаки Росії на порти Чорноморського регіону свідчать про системність нападів на зернову безпеку світу.

Також ми писали, що на думку експертів саме система протиповітряної оборони SAMP/T найкраще підходить для захисту міста. Це тому, що така ППО здатна ефективно перехоплювати цілі, які летять на наднизькій висоті та з великою швидкістю.