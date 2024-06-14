Война на Черном море: дроны должны заменить людей

Украинский морской дрон Sea Baby. Фото: СБУ

Современная российско-украинская война на Черном море стала двигателем для военного прогресса. Сегодня большинство операций выполняют беспилотники, которые в будущем должны стать больше.

Об этом на Black Sea Security Forum заявил полковник ВМС Украины Михаил Третьяк.

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"О больших кораблях они все равно будут иметь место во всех флотах. Но постепенно они будут вытесняться дронами. Мы сейчас действительно стоим на пороге беспилотной войны, когда дроны будут воевать между собой", — рассказал моряк.

Полковник ВМС Украины Михаил Третьяк. Фото: Новини.LIVE

Дроны сохраняют жизнь

Военный отметил, что главным преимуществом использования дронов является сохранение жизни. Ведь если беспилотник будет уничтожен, тот, кто им управлял, будет в безопасности. Благодаря технологическому прорыву за время войны украинские военные получили преимущество на Черном море.

"Каждая миссия с дронами, которая проходит на море — это новый вызов, когда противник не имеет возможности вывести свои корабли из баз. Каждый раз нам приходится изобретать новые планы и маршруты. Враг не хочет сдаваться, но ему придется", — добавил Михаил Третяк.

Мы ранее писали, что по Одессе и области россияне провели 21 массированный обстрел портовой и аграрной инфраструктуры. Подобные атаки России на порты Черноморского региона говорят о системности нападений на зерновую безопасность мира.

Также мы писали, что, по мнению экспертов, именно система противовоздушной обороны SAMP/T лучше всего подходит для защиты города. Это потому, что такая ПВО способна эффективно перехватывать цели, летящие на сверхнизкой высоте и с большой скоростью.