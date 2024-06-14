Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Морские дроны должны заменить людей — полковник ВМС о войне на Черном море arrow

Морские дроны должны заменить людей — полковник ВМС о войне на Черном море

14 июня 2024 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Война на Черном море: дроны должны заменить людей
Украинский морской дрон Sea Baby. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Современная российско-украинская война на Черном море стала двигателем для военного прогресса. Сегодня большинство операций выполняют беспилотники, которые в будущем должны стать больше.

Об этом на Black Sea Security Forum заявил полковник ВМС Украины Михаил Третьяк.

Читайте также:

"О больших кораблях они все равно будут иметь место во всех флотах. Но постепенно они будут вытесняться дронами. Мы сейчас действительно стоим на пороге беспилотной войны, когда дроны будут воевать между собой", — рассказал моряк.

Полковник ВМС Украины
Полковник ВМС Украины Михаил Третьяк. Фото: Новини.LIVE

Дроны сохраняют жизнь

Военный отметил, что главным преимуществом использования дронов является сохранение жизни. Ведь если беспилотник будет уничтожен, тот, кто им управлял, будет в безопасности. Благодаря технологическому прорыву за время войны украинские военные получили преимущество на Черном море.

"Каждая миссия с дронами, которая проходит на море — это новый вызов, когда противник не имеет возможности вывести свои корабли из баз. Каждый раз нам приходится изобретать новые планы и маршруты. Враг не хочет сдаваться, но ему придется", — добавил Михаил Третяк.

Мы ранее писали, что по Одессе и области россияне провели 21 массированный обстрел портовой и аграрной инфраструктуры. Подобные атаки России на порты Черноморского региона говорят о системности нападений на зерновую безопасность мира.

Также мы писали, что, по мнению экспертов, именно система противовоздушной обороны SAMP/T лучше всего подходит для защиты города. Это потому, что такая ПВО способна эффективно перехватывать цели, летящие на сверхнизкой высоте и с большой скоростью.

война в Украине
дроны
война
Черное море
Украина
Одесса
Одесская область
Новости Одессы
моряки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина