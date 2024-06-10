Масовані обстріли портової інфраструктури: дані Генпрокуратури

Наслідки атаки на портову інфраструктуру Одеси 06.10.2023. Фото: Офіс генпрокурора

В Одесі та області було зафіксовано 21 масований обстріл портової та аграрної інфраструктури, внаслідок яких шість людей загинули, а 30 — отримали поранення. Подібні атаки Росії на порти Чорноморського регіону свідчать про системність нападів на зернову безпеку світу.

Про це в етері телемарафону повідомив Генпрокурор Андрій Костін.

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Розслідування та кримінальні провадження

У зв'язку з обстрілами зернової інфраструктури та захопленням інших обʼєктів армією РФ розслідується 248 кримінальних проваджень. Вони охоплюють 432 епізоди російських обстрілів зернової інфраструктури та захоплення таких об'єктів.

"Мова не лише про атаки на великі порти, такі як в Одесі, Чорноморську та Південному. Атак зазнали фактично всі порти чорноморсько-дунайського басейну — Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ та Білгород-Дністровський. Внаслідок цих обстрілів, зокрема, була поставлена під загрозу стабільність постачання зернової продукції з України за нашими зобов’язаннями", — підкреслив генпрокурор.

Зруйнований зерновий термінал на Одещині. Фото: ОК "Південь"

Для дослідження фактів прокуратура співпрацює з неурядовими організаціями. За словами генпрокурора, це дозволяє стверджувати, що Росія не просто намагається знищити українське зерно та спровокувати зростання цін на світових ринках, а й замістити своєю продукцією зірвані поставки з України.

"Також Україна розслідує викрадення Росією нашого зерна. В ході цих проваджень українські прокурори вже отримали ордери на арешт понад 20 суден та скерували до суду 20 обвинувальних актів", — зазначив Андрій Костін.

Візит Міжнародного кримінального суду

Генпрокурор та керівниця розслідуваннями міжнародних злочинів від Міжнародного кримінального суду Бренда Голліс оглянули місця російських обстрілів в Одесі, зокрема обʼєкти портової інфраструктури.

"Ми маємо спільне розуміння, що атаки на зернову інфраструктуру відбулися абсолютно на всі порти Чорноморського регіону — це говорить про системність нападу Росії на зернову безпеку світу", — наголосив Андрій Костін.

Атаки на портову інфраструктуру

Ми писали, що тактика терору з боку ворога залишається незмінною, проте акценти ударів дещо змінилися. Втім, росіяни не полишають наміри завдати якомога більшої шкоди українській портовій інфраструктурі.



Також ми писали, що російська армія веде посилену розвідку на півдні України, після чого завдає ракетних ударів. Так, минулого тижня ворог скерував балістичну ракету по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру.