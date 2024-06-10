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Зерновая безопасность мира под угрозой — массированные атаки на портовую инфраструктуру Одесчины

10 июня 2024 16:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Массированные обстрелы портовой инфраструктуры: данные Генпрокуратуры
Последствия атаки на портовую инфраструктуру Одессы 06.10.2023. Фото: Офис генпрокурора
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В Одессе и области был зафиксирован 21 массированный обстрел портовой и аграрной инфраструктуры, в результате которых шесть человек погибли, а 30 получили ранения. Подобные атаки России на порты Черноморского региона говорят о системности нападений на зерновую безопасность мира.

Об этом в эфире телемарафона сообщил генпрокурор Андрей Костин.

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Расследования и уголовные производства

В связи с обстрелами зерновой инфраструктуры и захватом других объектов армией РФ расследуется 248 уголовных дел. Они охватывают 432 эпизода российских обстрелов зерновой инфраструктуры и захваты таких объектов.

"Речь не только об атаках на крупные порты, такие как в Одессе, Черноморске и Южном. Атак подверглись фактически всем портам черноморско-дунайского бассейна — Рени, Измаил, Усть-Дунайск и Белгород-Днестровский. В результате этих обстрелов, в частности, был поставлен под угрозу стабильности поставок зерновой продукции из Украины по нашим обязательствам", — подчеркнул генпрокурор.

Россияне попали в зерновой терминал в Одесской области
Разрушенный зерновой терминал в Одесской области. Фото: ОК "Юг"

В исследовании фактов прокуратура сотрудничает с неправительственными организациями. По словам генпрокурора, это позволяет утверждать, что Россия не просто пытается уничтожить украинское зерно и спровоцировать рост цен на мировых рынках, но и заменить своей продукцией сорванные поставки с Украины.

"Также Украина расследует похищение Россией нашего зерна. В ходе этих производств украинские прокуроры уже получили ордера на арест более 20 судов и направили в суд 20 обвинительных актов", — отметил Андрей Костин.

Визит Международного уголовного суда

Генпрокурор и руководитель расследованиями международных преступлений от Международного уголовного суда Бренда Голлис осмотрели места российских обстрелов в Одессе, в том числе объекты портовой инфраструктуры.

"У нас общее понимание, что атаки на зерновую инфраструктуру произошли абсолютно на все порты Черноморского региона — это говорит о системности нападения России на зерновую безопасность мира", — подчеркнул Андрей Костин.

Атаки на портовую инфраструктуру

Мы писали, что тактика террора со стороны врага остается неизменной, но акценты ударов несколько изменились. Впрочем, россияне не оставляют намерения нанести как можно больший ущерб украинской портовой инфраструктуре.

Также мы писали, что российская армия ведет усиленную разведку на юге Украины, после чего наносит ракетные удары. Так, на прошлой неделе враг направил баллистическую ракету по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру.

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