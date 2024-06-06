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Портова інфраструктура Одещини під прицілом росіян — тактика окупантів незмінна

6 червня 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Росіяни продовжують цілити у портову інфраструктуру
Наслідки ракетного обстрілу одеського порту. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Тактика терору з боку ворога залишається незмінною, проте акценти ударів дещо змінилися. Втім, росіяни не полишають наміри завдати якомога більшої шкоди українській портовій інфраструктурі.  

Про це в етері телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
 

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Останнім часом окупанти  зосереджуються на ударах по портовій та рекреаційній інфраструктурі. Ці удари спрямовані на послаблення української економіки та зниження обороноздатності країни.

"Почали намагатися атакувати портову, припортову інфраструктуру і рекреації. Можливо, у них є певні "скрєпні синдроми", які пов'язані з початком літа — треба бити по колись курортних місцях. Але головне залишається — це терор, це удари намагання бити по суто цивільній інфраструктурі… Це і намагання вдарити по нашій економіці та потенціалу півдня нашої держави, зокрема Одещини, для того, щоб зменшити нашу обороноздатність", — зазначив Сергій  Братчук.

Атаки по інфраструктурі Одещини

Ми писали, що середу, 5 червня, російські окупанти здійснили обстріл Одеського регіону із застосуванням балістичних ракет. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі рекреаційного сектору. 

Також ми писали, що російська армія веде посилену розвідку на півдні України, після чого завдає ракетних ударів. Так, 2 червня ворог скерував балістичну ракету по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру. 

Окрім цього, російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136 та крилатими ракетами. Бойова робота на Одещині минулого тижня тривала понад три години. Над регіоном було знищено 5 ударних БпЛА.

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