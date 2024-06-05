На Одещині вибух — РФ вдарила по інфраструктурі, що пов'язана з відпочинком

Наслідки російського удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Фото: Одеська обласна прокуратура



У середу, 5 червня, російські окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Одеської області. Обстріл стався у другій половині дня.

Про це повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільному.

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У Силах оборони повідомили, що під час російської атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура, пов’язана з відпочинком.

"Заклад не працював. Попередньо інформації про травмованих чи загиблих немає", — сказав Плетенчук.

Зазначається, що повітряну тривогу оголосили в регіоні о 16:57.

Тоді влада повідомила, що існує загроза балістичного ураження — росіяни здійснили пуски ракет у напрямку південних регіонів. А в Одесі повідомили про звуки вибухів.

Також у ніч проти середи, 5 червня, російська армія атакувала південні регіони України дронами-камікадзе типу Shahed-131/136 з району Курська та Криму. Загалом окупанти запустили 27 безпілотників, більшість яких були уражені силами ППО.

Раніше ми писали, що російський флот залишає свою присутність у морях. Так, у Чорному на чергуванні є бойовий корабель ЧМФ РФ, однак він не є носієм "Калібрів".