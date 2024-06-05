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На Одещині вибух — РФ вдарила по інфраструктурі, що пов'язана з відпочинком

5 червня 2024 19:45
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
На Одещині вибух — РФ вдарила по інфраструктурі, що пов'язана з відпочинком
Наслідки російського удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Фото: Одеська обласна прокуратура
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор


У середу, 5 червня, російські окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Одеської області. Обстріл стався у другій половині дня. 

Про це повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільному.

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У Силах оборони повідомили, що під час російської атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура, пов’язана з відпочинком.

"Заклад не працював. Попередньо інформації про травмованих чи загиблих немає", — сказав Плетенчук.

Зазначається, що повітряну тривогу оголосили в регіоні о 16:57.

Тоді влада повідомила, що існує загроза балістичного ураження — росіяни здійснили пуски ракет у напрямку південних регіонів. А в Одесі повідомили про звуки вибухів.

Також у ніч проти середи, 5 червня, російська армія атакувала південні регіони України дронами-камікадзе типу Shahed-131/136 з району Курська та Криму. Загалом окупанти запустили 27 безпілотників, більшість яких були уражені силами ППО.

Раніше ми писали, що російський флот залишає свою присутність у морях. Так, у Чорному на чергуванні є бойовий корабель ЧМФ РФ, однак він не є носієм "Калібрів".

ракетний удар
війна в Україні
війна
інфраструктура
Одеса
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обстріли
Одеська область

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