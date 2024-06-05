В Одесской области взрыв — РФ ударила по инфраструктуре, связанной с отдыхом

Последствия российского удара по гражданской инфраструктуре Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура



В среду, 5 июня, российские оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Одесской области. Обстрел произошел во второй половине дня.

Об этом сообщил руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в комментарии Суспільному.

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В Силах обороны сообщили, что во время российской атаки была повреждена гражданская инфраструктура, связанная с отдыхом.

"Заведение не работало. Предварительно информации о травмированных или погибших нет", — сказал Плетенчук.

Отмечается, что воздушная тревога была объявлена в регионе в 16:57.

Тогда власти сообщили, что существует угроза баллистического поражения — россияне совершили пуски ракет в направлении южных регионов. А в Одессе сообщили о звуках взрывов.

Также в ночь на среду, 5 июня, российская армия атаковала южные регионы Украины дронами-камикадзе типа Shahed-131/136 из района Курска и Крыма. В общей сложности оккупанты запустили 27 беспилотников, большинство которых были поражены силами ПВО.

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