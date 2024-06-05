Ворожі кораблі у Чорному морі зберігають присутність

Бойові кораблі у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російський флот залишає свою присутність у морях станом на ранок 5 червня. Так, у Чорному на чергуванні є бойовий корабель ЧМФ РФ, однак він не є носієм "Калібрів". Проте споряджені ракетоносії залишаються в акваторії Середземного моря. Тож варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги, адже загроза обстрілів — висока.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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В Чорному морі — 1 ворожий корабель;

в Азовському морі — відсутній флот росіян;

в Середземному морі 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Інформація про ворожий флот станом на 5 червня. Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Чорного моря пройшли 12 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор. Натомість до Азовського моря — 6 суден, з них лише 1 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

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Ми писали, що ситуація в Криму для окупантів стрімко погіршується. Нещодавні удари по паромній переправі, яка забезпечувала значну частину військової логістики Росії, спричинили зміну настроїв серед окупантів.

Окрім цього, на території тимчасово окупованого півострову наслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Ще два таких катери були пошкоджені за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5.