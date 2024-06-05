Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Чорному морі присутній флот окупантів — яку загрозу становить arrow

У Чорному морі присутній флот окупантів — яку загрозу становить

5 червня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворожі кораблі у Чорному морі зберігають присутність
Бойові кораблі у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Російський флот залишає свою присутність у морях станом на ранок 5 червня. Так, у Чорному на чергуванні є бойовий корабель ЧМФ РФ, однак він не є носієм "Калібрів". Проте споряджені ракетоносії залишаються в акваторії Середземного моря. Тож варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги, адже загроза обстрілів — висока.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують 

  • В Чорному морі — 1 ворожий корабель;
  • в Азовському морі — відсутній флот росіян;
  • в Середземному морі 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Рух ворожого флоту 5 червня
Інформація про ворожий флот станом на 5 червня. Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Чорного моря пройшли 12 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор. Натомість до Азовського моря — 6 суден, з них лише 1 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ситуацію в Чорному морі

Ми писали, що ситуація в Криму для окупантів стрімко погіршується. Нещодавні удари по паромній переправі, яка забезпечувала значну частину військової логістики Росії, спричинили зміну настроїв серед окупантів.

Окрім цього, на території тимчасово окупованого півострову наслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Ще два таких катери були пошкоджені за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5.

корабель
Чорне море
флот
Одеса
російські війська
загроза кораблів
ракетоносій
Одеська область
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня