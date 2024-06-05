Вражеские корабли в Черном море сохраняют присутствие

Боевые корабли в море. Иллюстративное фото: росСМИ

Российский флот остается присутствовать в морях по состоянию на утро 5 июня. Так, в Черном на дежурстве есть боевой корабль ЧМФ РФ, но он не является носителем "Калибров". Однако снаряженные ракетоносители остаются в акватории Средиземного моря. Поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги, ведь угроза обстрелов высока.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

В Черном море – 1 вражеский корабль;

в Азовском море – отсутствует флот россиян;

в Средиземном море 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Информация о вражеском флоте по состоянию на 5 июня. Фото: ВМС ВСУ

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив к Черному морю прошли 12 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор. Зато к Азовскому морю – 6 судов, из них только 1 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о ситуации в Черном море

Мы писали, что ситуация в Крыму для кафиров стремительно ухудшается. Недавние удары по паромной переправе, обеспечивавшей значительную часть военной логистики России, повлекли за собой смену настроений среди оккупантов.

Кроме этого, на территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5.