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В Черном море присутствует флот окупантов — какую угрозу представляет

5 июня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Вражеские корабли в Черном море сохраняют присутствие
Боевые корабли в море. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Российский флот остается  присутствовать в морях по состоянию на утро 5 июня. Так, в Черном на дежурстве есть боевой корабль ЧМФ РФ, но он не является носителем "Калибров". Однако снаряженные ракетоносители остаются в акватории Средиземного моря. Поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги, ведь угроза обстрелов высока.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море – 1 вражеский корабль;
  • в Азовском море – отсутствует флот россиян;
  • в Средиземном море 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
Движение вражеского флота 5 июня
Информация о вражеском флоте по состоянию на 5 июня. Фото: ВМС ВСУ

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив к Черному морю прошли 12 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор. Зато к Азовскому морю – 6 судов, из них только 1 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о ситуации в Черном море

Мы писали, что ситуация в Крыму для кафиров стремительно ухудшается. Недавние удары по паромной переправе, обеспечивавшей значительную часть военной логистики России, повлекли за собой смену настроений среди оккупантов.

Кроме этого, на территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5.

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Черное море
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Одесса
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