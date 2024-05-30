Окупанти втратили ще не одну одиницю флоту — подробиці нічних вибухів у Криму

ГУР уразили катер росіян у Криму. Фото: скриншот

Уночі проти 30 травня на території тимчасово окупованого Криму лунали вибухи. Внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець".

Про це повідомляє пресслужба ГУР.



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"30 травня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад держави-агресора росії у тимчасово окупованому Криму", — йдеться у повідомленні



У відомсві зазначили, що на підході до бухти Вузька російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема ― літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8. Так вони намагались зашкодити операції ГУР та знешкодити морські дрони.

Нічні вибухи у Криму

Місцеві жителі в Керчі повідомляли, що над містом було чути "близько 10 вибухів". Представники окупаційної влади зазначали, що близько 2:30 зупиняли рух незаконно збудованим Керченським мостом.

Також так званий міністр транспорту Криму Микола Лукашенко написав у соцмережі, що від уламків ракет пошкоджені два пороми — автомобільний та залізнодорожній. Він заявив, що жертв серед моряків начебто немає.

Катер "Тунець" — характеристики

Катер "Тунець" дизельний та має алюмінієвий корпус. Його призначення залежить від модифікації. Катер можуть використовуватися як для роз'їзних робіт, так і для патрульних поїздок або відпочинку на воді. Довжина "Тунця" досягає 8,8 м, ширина — 2,5 м, пасажиромісткість — до шести осіб. Такі катери в основному перебувають у власності російських прикордонників та МНС.

Катер "Тунець". Фото: росЗМІ

Інші події у тимчасово окупованому Криму

Також ми повідомляли, що партизани у Криму розповіли, що під удар потрапила військова частина № 28735, яка "є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму". "АТЕШ" уточнили, що раніше це була українська військова частина, яку опісля окупації привласнили росіяни.

Крім того, неодноразово під "гарячу руку" Сил оборони потрапляє аеродром Бельбек під Севастополем. Як Україна атакувала росіян на аеродромі — в матеріалі Новини.LIVE.

Додамо, що українські бійці завдають уражень російському флоту у Чорному морі. На думку британських розвідників, потоплення корабля "Циклон" може свідчити про те, що наразі залишатись у Криму для окупантів небезпечно.