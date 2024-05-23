Росіянам небезпечно перебувати у Криму та Чорному морі — розвідка Британії

Нещодавно пошкоджений малий ракетний корабель РФ "Циклон". Фото: росЗМІ

Українські бійці продовжують завдавати уражень одиницям флоту росіян у Чорному морі. Так, потоплення малого ракетного кораблю "Циклон" може свідчити про те, що наразі залишатись у Криму для окупантів — небезпечно та варто боятись подальших вогневих уражень з боку Сил Оборони.

Про це у соцмережі Х повідомило Міністерство Оборонної Розвідки Великої Британії.



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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 May 2024.



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Рівень небезпеки посилюється

Атака України, на думку британських експертів, включала поєднання безпілотників та ракет системи "ATACMS". Саме застосування такого озброєння призвело до затоплення "Циклону" 19 травня. Ураження цього малого ракетного корабля РФ тільки підсилює рівень небезпеки для російських окупантів, які надалі перебувають в акваторії Чорного моря та на території тимчасово окупованого півострову.

"Хоча це малоймовірно змінить вплив російського ВМС на операції України, це підкреслює продовжувану небезпеку для російських сил, які діють в Криму та регіоні Чорного моря. Також це свідчить про успіх України під час проведення координованих ударів", — йдеться у повідомленні відомства.

"Циклон" — що відомо

"Циклон" — новий російський ракетний корабель проєкту 22 800 "Каракурт". Він є багатоцільовим ракетно-артилерійським кораблем, що збудований на суднобудівному заводі "Залив" в окупованій Керчі, закладений 2016 року, спущений на воду у 2020 році. Його прийняли до складу Чорноморського флоту РФ вже під час повномасштабної війни проти України.

Автоматична універсальна артилерійська установка на "Циклоні". Фото: росЗМІ

Ураження малого ракетного корабля "Циклон"

Нещодавно у Генштабі підтвердили, що українські військові пошкодили російський ракетний корабель "Циклон" на території тимчасово окупованого Криму. Деталі та обставини події поки не розголошуються, проте українські військові підкреслюють успішний результат операції.

Ми раніше писали, що російський корабель "Циклон", який був уражений Силами оборони 19 травня, був новим і ще не встиг випустити жодної ракети. Решта кораблів проєкту 22800 також були виведені з ладу або залишили акваторію Чорного моря.