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Россиянам опасно находиться в Крыму и Черном море — разведка Британии

23 мая 2024 16:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россиянам опасно находиться в Крыму и Черном море — разведка Британии
Недавно поврежден малый ракетный корабль РФ "Циклон". Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Украинские бойцы продолжают наносить впечатления единицам флота россиян в Черном море. Так, потопление малого ракетного корабля "Циклон" может свидетельствовать о том, что оставаться в Крыму для оккупантов — опасно и стоит бояться дальнейших огневых поражений со стороны Сил Обороны.

Об этом в соцсети Х сообщило Министерство Оборонной Разведки Великобритании.

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Уровень опасности усиливается

Атака Украины, по мнению британских экспертов, включала в себя сочетание беспилотников и ракет системы "ATACMS". Само применение такого вооружения привело к затоплению "Циклона" 19 мая. Поражение этого малого ракетного корабля РФ только усиливает уровень опасности для российских оккупантов, которые находятся в акватории Черного моря и на территории временно оккупированного полуострова.

"Хотя это маловероятно изменит влияние российского ВМС на операции Украины, это подчеркивает продолжающуюся опасность для действующих в Крыму и регионе Черного моря российских сил. Также это свидетельствует об успехе Украины во время проведения координированных ударов" , — говорится в сообщении ведомства.

"Циклон" — что известно

"Циклон" — новый российский ракетный корабль проекта 22 800 "Каракурт". Он является многоцелевым ракетно-артиллерийским кораблем, построенным на судостроительном заводе "Залив" в оккупированной Керчи, заложенном в 2016 году, спущенным на воду в 2020 году. Его приняли в состав Черноморского флота РФ уже во время полномасштабной войны против Украины.

Снаряженный "Циклон" россиян
Автоматическая универсальная артиллерийская установка на "Циклоне". Фото: росСМИ

Поражение малого ракетного корабля "Циклон"

Недавно в Генштабе подтвердили, что украинские военные повредили российский ракетный корабль "Циклон" на территории временно оккупированного Крыма. Детали и обстоятельства происшествия пока не разглашаются, однако, украинские военные подчеркивают успешный результат операции.

Мы ранее писали, что российский корабль "Циклон", пораженный Силами обороны 19 мая, был новым и еще не успел выпустить ни одной ракеты. Остальные корабли проекта 22800 также были выведены из строя или покинули акваторию Черного моря.

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корабль
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